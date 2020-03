L'objectif est d'être particulièrement attentif aux personnes isolées ou plus fragiles.

Depuis quelques jours, certains habitants d'Ecaussinnes se sont munis d'un document créé spécialement en cette période compliquée : "Ecaussinnes, voisins solidaires". Sur ce papier à imprimer, les Ecaussinnois peuvent se mettre à la disposition d'autres citoyens afin de faire des courses alimentaires, promener un animal de compagnie ou simplement pour passer un coup de téléphone et prendre des nouvelles.

"Entre voisins, soyons particulièrement attentifs aux personnes isolées ou plus fragiles durant cette période", commente Arnaud Guérard, échevin en charge de la participation citoyenne. "Proposez votre aide à votre voisinage proche à l'aide de cette affichette, tout en respectant strictement les mesures de précaution bien évidemment. L'objectif est de remplir le document avec ses propositions d'aide et de le déposer dans les boites aux lettres de son plus proche voisinage ou bien de l'afficher à sa fenêtre."

De cette façon, les voisins limiteront autant que possible les déplacements tout en étant particulièrement attentifs aux personnes les plus fragiles et isolées. Il suffit donc d'imprimer cette affiche (des exemplaires sont disponibles dans les commerces d'alimentation de la commune), de cochez les cases et de compléter les informations de contact avant de la partager pour le voisinage proche.

En parallèle, le CPAS écaussinnois reste évidemment lui aussi disponible pour toute situation qui le nécessite tandis qu'un numéro communal gratuit a été activé ce mardi 24 mars. "Besoin d’un service ou simplement de parler ? Vous pouvez contacter le 0800 1 7190 de 8h à 16h, du lundi au vendredi."