Des bénévoles et des réparateurs sont d'ores et déjà recherchés.

Les Repairs Cafés sont à la mode, c'est une évidence. Dans la région, certains sont organisés depuis plusieurs années (à Braine-le-Comte ou à Soignies) tandis que d'autres communes viennent de s'y mettre (Seneffe). Et c'est désormais Ecaussinnes qui souhaite entrer dans la danse. En partenariat avec "Ecaussinnes Zéro Déchet" et le service environnement, le Plan de Cohésion Sociale souhaite en effet ouvrir un Repair Café 100% écaussinnois en 2020.

"Pour ce faire, nous sollicitons toutes les bonnes volontés afin de construire ce projet avec vous, et de constituer une équipe de bénévoles chargés de l’accueil ; et une autre, de réparateurs", explique la commune. "Tous les talents sont bienvenus, que vous soyez bricoleur, artisan professionnel, féru de couture, de tricot, de pâtisserie…. ou tout simplement souriant et désireux de participer à cette belle aventure."

Le principe du Repair Café est simple : venir faire réparer un objet (vélo, petit matériel électrique, article en bois, vêtements, etc.) tout en apprenant à le réparer soi-même. "Il ne s’agit pas de concurrencer les artisans écaussinnois, mais bien d’apprendre à réparer un objet en compagnie des bénévoles, tout en passant un moment convivial et agréable."

Mais avant de pouvoir concrétiser ce projet, la première étape sera de constituer une équipe de réparateurs. Pour ce faire, une réunion est prévue le 26 mars, dès 19h30, à la salle du conseil communal.