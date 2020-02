Des cours et des rencontres seront organisées dès le mois d'avril.

Les Scaussinnois vont-ils se mettre à reparler le wallon ? Probablement pas. Mais ils auront malgré tout l'opportunité de le faire via des cours qui seront prochainement organisés par le Conseil communal consultatif des aînés. Ce projet baptisé Scauwal sera présenté le 24 avril à 18h30, lors d'une séance organisée au sein de la salle du Conseil communal.

Cette idée de retourner aux racines est venue notamment de Jacques Pochart, habitant d'Ecaussinnes depuis 1972. "Je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus aucune véritable activité écaussinnoise en wallon depuis 2004", confie-t-il. "Il y a bien encore certains événements organisés en wallon, comme samedi dernier avec une pièce à la Maison du Peuple, mais la troupe qui jouait n'était pas du village. On fait appel à des gens venus d'ailleurs. Après cette analyse, nous avons voulu tenter de relancer le parlé wallon à Ecaussinnes."

"Il y a deux grandes écoles", poursuit cet amoureux de la culture wallonne. "Il y a ceux qui rêvent de revenir à l'époque où l'on parlait wallon dans chaque foyer. Et puis il y a ceux qui sont plus réalistes, comme nous avec cette volonté de mettre en place une petite activité modeste. Elle pourrait bien évidemment évoluer avec le temps vers un troupe de théâtre par exemple, comme ça se fait dans plusieurs communes voisines."

Mais avant tout, le premier reflex sera d'apprendre cette langue à ceux qui ne la connaissent pas. Le Conseil communal consultatif des aînés s'est donc mis à la recherche de "professeurs" de wallon. "L'ambition est multiple. Elle est d'une part de permettre à ceux qui veulent apprendre le wallon de le faire grâce à des outils que nous avons à disposition et certains puristes de la langue prêts à enseigner. Et d'autre part, nous voulons créer un lieu où se rassembleront une fois par mois ceux qui aiment le wallon."