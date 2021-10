Les logements insolites dans la nature ont la cote. Une bulle cinq étoiles s'est posée à Feluy.

Dormir à la belle étoile en observant la cime des arbres au cœur d'une clairière tout en bénéficiant du confort d'une chambre d'hôtel? C'est ce que propose "la Bulle" à Feluy. Un logement insolite situé en pleine nature, dans une clairière entourée d'arbres. Cette initiative, on la doit à Antoinette Design, une entreprise basée à Waterloo que Céline Delcourte a créé en 2017.

"A la base, il s'agissait d'une entreprise spécialisée en décorations d'événements, et plus spécifiquement arts de la table, raconte-t-elle. Ça faisait 5 ans que je travaillais dans le domaine de l'événementiel et j'ai pris goût à tout ce qui tourne autour de la table." Le nom de son entreprise, Antoinette Design, fait référence à Marie-Antoinette, la reine qui avant de perdre la tête avait pour habitude de faire de grands banquets à Versailles.

Sa clientèle est variée, des privés aux entreprises en passant par les entreprises actives dans l'événementiel, mais au début du premier confinement, "on savait bien que ce serait compliqué pour l'événementiel. Du coup, on a lancé le concept de dîner insolite dans des lieux insolites." Une bulle, une roulotte, un tipi, une serre et même une barque sont ouverts et installés dans une forêt, autour ou sur l'étang (pour la barque bien sûr).