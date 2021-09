Cette année, les journées du Patrimoine en Wallonie auront plus que jamais un caractère féminin, les différents organisateurs étant invités à mettre l'accent sur la place des femmes dans le patrimoine wallon. A Ecaussinnes, une visite guidée à la découverte des femmes qui ont marqué le village animera le weekend.

Et parmi les figures centrales de cette visite, impossible de passer à côté des Ecaussinnettes, les présidentes du goûter matrimonial qui a lieu le week-end de Pentecôte. Un événement où les célibataires de la région se rencontrent et tentent de se trouver des affinités pour un éventuels mariage et qui fut mis sur pied par des femmes.

"Il y avait de moins en moins de mariages à Ecaussinnes, car il y avait sans doute à l'époque plus de naissances de filles que de garçons. Et c'est pourquoi les Ecaussinnettes ont proposé aux célibataires des autres communes de venir les rencontrer pour conclure à des mariages", explique Mélanie Detournay, , membre du cercle d'histoire locale qui guidera les promenades.

Le premier goûter matrimonial dont on a des traces remonte à 1903. Si l'événement est aujourd'hui un gentil rendez-vous folklorique, à l'époque, on criait au scandale. "C'était scandaleux que des femmes se présente comme célibataires et invitent les jeunes hommes à se présenter parce qu'elles en ont marre du célibat! Une jeune fille était supposée rester à la maison et attend qu'un prince charmant se présente."

Des châtelaines qui ont compté

Ce weekend, les discours des présidentes de l'époque seront reparcourus pour voir quel était le caractère émancipateur du goûter matrimonial, plus féministe qu'il n'y parait. Mais les Ecaussinnettes ne sont pas les seules femmes à avoir marqué Ecaussinnes.

"On va mettre à l'honneur la comtesse de Spangen, qui était une châtelaine du château de la Folie, qui a aidé les Ecaussinnois pendant une épidémie de choléra au XVIIIe siècle. On mettra également en évidence Isabeau de Withem, qui au XVIe siècle à la mort de son mari a pris l'initiative de changer le château de la Folie d'un château médiéval défensif en un château de plaisance. C'est elle qui a fait abattre le pont-levis, qui a ouvert l'espace, changé la cour intérieure en style renaissance et a aussi créé les écuries autour du château-fort pour pouvoir faire faire une promenade."

L'activité, organisée par le service culture de la commune en collaboration avec le cercle d'histoire locale, durera environ 1h30. Plusieurs départs seront organisés au départ de l'église Sainte-Aldegonde, à l'intérieur de laquelle "on trouve la tombe de Blandine Rubens, qui était la sœur du peintre, et les orgues qu'Anna Boch, des entreprises Keramis, a offert."