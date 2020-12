Jamais deux sans trois ! Dans le cadre de son plan de relance, destiné à soutenir les secteurs les plus durement touchés par la ville et plus particulièrement encore les commerçants, la ville de La Louvière avait annoncé, en mai dernier, que les chalands pourraient profiter de deux heures gratuites de stationnement dans le centre-ville. La mesure aurait dû prendre fin en septembre mais avait été prolongée jusqu’au 31 décembre.

En d’autres mots, d’ici quelques jours, les automobilistes auraient à nouveau dû mettre la main au portefeuille pour occuper l’une des places de parking du centre-ville. Mais il n’en sera finalement rien. En effet, la gratuité de deux heures restera finalement d’application jusqu’au 31 juillet 2021. Une décision qui vise évidemment à soutenir les commerçants alors que ceux-ci ont connu une ou plusieurs fermetures de leur établissement, crise sanitaire oblige.

"Tous les échos étaient positifs, les commerçants ont perçu cette mesure comme nous souhaitions qu’elle le soit : une aide, un réel soutien face aux difficultés qu’ils traversent actuellement", expliquait Jacques Gobert (PS), bourgmestre de La Louvière, dans nos colonnes alors que la seconde prolongation était annoncée, en septembre dernier. "Au-delà des mesures fiscales déjà prises pour leur permettre de garder la tête hors de l’eau, c’est notre principal levier d’action."

Les automobilistes qui souhaiteraient profiter de la mesure tout en soutenant les commerçants locaux n’auront qu’à encoder leur plaque d’immatriculation à l’horodateur le plus proche ou via l’application 4411. Une heure lui sera ainsi offerte. Cette heure sera octroyée à raison d’une par jour et tout dépassement sera facturé au tarif habituel. Notons par ailleurs que les emplacements « shop & go » redeviennent des emplacements classiques jusqu’à la fin du mois de juillet.

Pour les courses de plus longues durées, la Cité des Loups compte plusieurs parkings gratuits à moins de dix minutes du centre-ville. Le choix est donc laissé aux usagers.