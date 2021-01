Créatif et ambitieux, Maximilien Hayet n’est pas à un défi près ! À seulement 21 ans, le jeune homme a récemment fondé la distillerie Moulin du Loup et produit de façon totalement artisanale du rhum et du gin. Cette dernière n’a ouvert ses portes que le 1er août dernier à Trivières, dans un ancien moulin à eau, mais connait déjà un joli succès dans la région du Centre.

Il faut écrire que Maximilien Hayet privilégie la qualité à la quantité. "Tout est né d’une passion et d’une envie d’aller à contre-courant pour obtenir des alcools authentiques, artisanaux et respectueux des traditions", explique-t-il. "C’est un projet qui a été mûri durant deux ans et demi et qui a pris pas mal de retard mais aujourd’hui, nous sommes déjà au-delà de nos espérances."