La maison de repos a déjà installé son parloir sur le parking.

La très grande majorité des maisons de repos de la région opèrent à portes closes le 13 mars. Les visites ont été interdites au début de la phase de confinement et, malgré l'annonce du 15 avril par le Conseil national de sécurité, le sont toujours actuellement. On entrevoit cependant tout doucement le bout du tunnel. Lorsque la phase de testing dans les maisons de repos sera terminée, les visites dans les établissements du sud du pays pourront en effet reprendre sous certaines conditions très strictes.

Alors, selon la situation rencontrée dans chacune de ces maisons de repos, on commence à s'organiser. Si le CPAS de Soignies attend de recevoir les résultats des tests effectués dimanche avant de songer à un outil permettant des visites en toute sécurité, celui de Braine-le-Comte a déjà pris une décision (qui devra être confirmée selon les recommandations de l'Aviq). Celle de reconditionner des chalets utilisés lors du marché de Noël.

C'est ainsi qu'une équipe d'ouvriers du service travaux s'est penchée sur ce défi. En retirant les petites tablettes servant de comptoir et en installant un plexiglas, ils sont parvenus à créer un véritable parloir avec deux chalets. "Nous l'avons placé sur le parking", explique Alizée Moulin, directrice de la Résidence Rey, qui a eu cette idée. "Il y a un chalet pour le visiteur et un autre pour le résident. De cette manière, le résident et le visiteur peuvent se voir et se parler. Nous avons testé l'acoustique ce mardi et cela fonctionne très bien."

Grâce à ce stratagème, la centaine de résidents que compte la maison de repos (un seul a été testé positif jusqu'à présent) pourra à nouveau recevoir de la visite. "Nous attendons le feu vert de l'Aviq avant de prévoir une date", précise Bénédicte Thibaut, présidente du CPAS. "Mais une assistance sociale prendra contact avec les familles afin de mettre en place un planning. L'objectif sera de laisser le temps nécessaire aux proches et aux résidents afin qu'ils puissent vraiment se voir et discuter sans se presser."

Dans les autres maisons de repos de la région, l'heure est aussi à la réflexion en attendant une nouvelle échéance officielle de la Région wallonne. "Il appartient à chaque direction, en fonction de la situation sanitaire de son établissement et des ressources matérielles et des ressources humaines disponibles, d’organiser la visite des proches en appliquant les mesures sanitaires prévues et conformes aux instructions du SPF Santé publique", a rappelé ce mardi la ministre wallonne de la santé Christie Morreale (PS).