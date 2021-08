La campagne en faveur de l'adoption des chats plus âgés est un succès.

Le 8 août dernier, à l'occasion de la fête du chat, la SPA de La Louvière faisait le buzz avec une campagne visant à sensibiliser la population sur le destin des chats adultes. Durant l'été, ceux-ci croupissent dans les refuges quand les adoptants n'ont d'yeux que pour "des chatons trop mignons". Pour l'occasion, le minois des félins pensionnaires du refuge a été placardé dans le centre de La Louvière, leur photo à côté du nombre de jours qu'ils ont passé dans les cages de la SPA.

L'opération a été un succès, avec une publication vue plus de 100 000 fois sur les réseaux sociaux. Dans la foulée, la même campagne a été menée à Braine-le-Comte durant la semaine écoulée. Avec des effets immédiats sur les adoptions.

"Beaucoup de gens se sont intéressés à la campagne et, dans la foulée, on a eu des gens venir parfois de loin pour voir nos chats à l'adoption, se réjouit le président de la SPA Gaëtan Sgualdino. Ces gens, qui voulaient adopter un chat, se sont plus dirigés vers des chats adultes car ils ont compris l'enjeu, en se laissant convaincre par le fait qu'adopter un chat adulte peut apporter autant qu'un chaton."

La campagne a agi comme un déclic auprès de gens qui pensaient à l'adoption depuis un certain temps et ont répondu au cri d'alarme des refuges, à saturation. "C'étaient des adoptions réfléchies, on n'a pas eu de gens qui sont venus sur un coup de tête", poursuit Gaëtan Sgualdino.

Depuis le 9 août, lendemain du lancement de la campagne, la SPA a procédé à 41 adoptions de chats, dont 21 adultes. "Soit un chat sur deux. D'habitude en cette période, on est sur un rapport d'un sur 10."

La campagne d'affichage prendra fin cette semaine. Et pour cause: "les chats que nous avons pris en photo pour les affiches ont tous trouvé des adoptants." Même Suzie, qui à 20 ans était la doyenne du refuge. "Elle a été adoptée par une dame qui n'adopte que des chats âgés et qui est venue de Bruxelles pour elle!"

La SPA poursuivra ses actions de sensibilisation pour l'adoption des animaux adultes. Très bientôt, ce sera au tour des chiens d'être sous le feu des projecteurs.