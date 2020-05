Un atelier a été mis en place le 21 avril à la salle Haulot.

Depuis quelques jours, la distribution de masques en tissu lavables a débuté à Manage. Pour l'occasion, la Cité du Verre s'est transformée en Cité du Tissu. Puisque l'ensemble des masques offerts aux Manageois ont été fabriqués par des petites mains locales. Pour mutualiser les efforts, un véritable atelier de confection a été mis sur pied dès le 21 avril dans la salle Haulot. Là-bas, ce ne sont pas moins de 26 couturiers et couturières qui se sont rassemblés.

À cela, il faut encore ajouter une vingtaine d'autres personnes qui travaillent depuis leur domicile. "Nous sommes donc une petite cinquantaine à produire ces masques", explique Juan-Antonio Martin-Rico, le couturier qui chapeaute les opérations. "Des bénévoles passent toutes leurs journées ici, d'autres viennent une demi-journée. Nous avons donc organisé un planning afin que toutes les vingt tables soient utilisées en permanence."

Après une mise en place d'une dizaine de jours à découper les tissus et préparer les postes, l'atelier peut désormais fonctionner à plein régime depuis quelques jours. Ce sont par exemple 1 020 masques qui ont été produits par toutes les couturières jeudi dernier et 1 327 masques vendredi. "Nous fonctionnons à la chaîne. Chacun a une tâche à remplir puis le masque est transmis de couturière en couturière. Notre objectif était d'atteindre plus de 1 000 masques par jour et nous y sommes !"

Une fois cousus et terminés, les masques sont transférés vers un second local au Foyer culturel. Là-bas, d'autres bénévoles prennent le relais de la chaîne pour emballer les masques et les préparer à la distribution. Une première vague de masques a déjà pu être distribuée aux Manageois de plus de 70 ans. Les autres suivront dans les prochains jours, au fur et à mesure du rythme de fabrication. "On distribuera environ 2 500 masques tous les trois jours. L'objectif final est d'en offrir 34 000 à tous les citoyens."

