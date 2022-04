Le Gin écaussinnois de Sébastien Plaisant et de la distillerie Gervin n'a pas attendu avant d'avoir la côte. Il vient en effet de remporter la médaille "Grand Gold" au concours international de Francfort. Présenté ce dimanche aux écaussinnois lors du marché de printemps de la commune, le Gin n’a donc pas perdu de temps avant de faire ses preuves.

Le Gin écaussinnois "Scaucia", né de la recette de Sébastien Plaisant et du matériel de la distillerie Gervin, était pourtant un novice des compétitions. Il avait uniquement concouru à Lyon où il avait reçu de nombreux compliments mais pas de médaille. C’est désormais chose faite puisqu’il a conquis le jury lors de sa première participation au concours de Francfort. Pas moins de 4 108 échantillons provenant de 50 pays étaient pourtant représentés. "C’est avec une très grande fierté que nous avons appris que nous avions remporté une Grand Gold au concours international de Francfort. C’était notre première participation. Merci à la distillerie Gervin pour son excellente collaboration", indique Sébastien Plaisant.

Pour rappel, le Gin Scaucia présente une saveur toute particulière constituée de pommes et d’hibiscus. Sa recette est sortie de l’imagination de Sébastien Plaisant qui s’est servi de ses connaissances en cuisine pour parfaire le mélange. Pour l’accompagner, il est conseillé de le mélanger à du Tonic neutre ou d’hibiscus. Sa couleur est tout aussi particulière puisqu’elle ressemble davantage à celle du Cognac que celle des Gins traditionnels.

Pour découvrir et déguster ce Gin tout récemment primé, les amateurs peuvent se rendre à la Taverne de l’Hôtel de Ville à Ecaussinnes. Il est également disponible à l'achat, en bouteilles de 20 et 50 cl, à Centrissime à La Louvière et dans d’autres épiceries fines de la région.