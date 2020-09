La position de la bourgmestre de Seneffe est tout de même claire : elle n'est pas favorable au projet.

Le projet de Boucle du Hainaut n'a pas fini de faire parler de lui dans la région du Centre. Le tracé prévu par Elia, gestionnaire du réseau de transport d'électricité à haute tension en Belgique, passe notamment par les territoires de Soignies, Braine-le-Comte, Ecaussinnes et Seneffe.

Les différents groupes politiques de Soignies et Ecaussinnes ont déjà exprimé leur désaccord en demandant l'abandon du projet et en appellant à la mobilisation citoyenne lors de l'enquête publique relative à la demande de modification du plan de secteur. Mais du côté de Seneffe, la position du Collège communal est plus nuancée. "Avant de se montrer pour ou contre, il faut soulever tous les points qui doivent être analysés dans le cadre de l'étude environnementale", débute la bourgmestre Bénédicte Poll. "Nous devons d'abord avoir une approche de pédagogue auprès des citoyens pour les inviter à se manifester."

(...)