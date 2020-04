Les résidents et le personnel ont tourné un clip sur une chanson de Bourvil.

"On peut vivre sans richesse, on peut vivre sans la gloire. Mais pas sans tendresse." Voilà le message de la chanson de Bourvil sortie en 1963. Les paroles et la musique ont beau avoir quelques années derrière elles, il a simplement fallu les dépoussiérer légèrement pour les remettre au goût du jour et redonner sens à chaque mot.

C'est précisément ce qu'ont fait les membres du personnel de la Résidence Héris, à Soignies. Aidés par une partie de la centaine de résidents, ils ont couché les paroles sur papier pour réaliser un très sympathique clip vidéo dans lequel chacun se met en scène. "Même si notre quotidien a changé, nous voulions vous rassurer sur le fait que nous faisions tout notre possible pour que les résidents gardent le sourire", commente la maison de repos.