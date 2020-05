Les médecins généralistes de la région se relayent chaque matin.

Depuis le lundi 11 mai, une étrange tente blanche s'est dressée sur le parking du CHR Haute Senne, à Soignies. Et des dizaines de voitures s'y présentent chaque matin. L'objectif ? Se faire dépister du Covid-19. "Nous avons reçu une petite cinquantaine de personnes tous les matins de la semaine", confie le Dr Claudia Schomus, qui fait partie des médecins généralistes responsables de ce centre de testing. "Nous avons reçu jusqu'à présent environ 150 résultats et seuls cinq personnes ont été testées positives au Covid-19."

Comment ça marche ? Le centre est ouvert de 10h à 12h, 7 jour sur 7, sans rendez-vous mais avec une prescription. Il est destiné à tous les patients, petits ou grands, qui présentent des symptômes. "Ils doivent tout d'abord contacter leur médecin traitant qui leur fournit un document indispensable pour venir passer le dépistage. Chaque malade doit porter un masque et reste de préférence dans sa voiture. Les deux médecins sur place se chargent alors d'effectuer un frottis nasal. Et le résultat du test leur est communiqué 48 heures plus tard."

Lorsque le test s'avère positif ou que le cas d'un patient négatif est tout de même très suspect, à l'appréciation du médecin, une mise en quarantaine est imposée. Vient alors l'étape du tracing. "Ces personnes sont contactées par un call-center. Elles doivent communiquer les coordonnées des gens avec qui elles ont eu un contact étroit depuis 48 heures avant l'arrivée des symptômes jusqu'à l'appel du call-center. Cet entourage là est aussi mis en quarantaine pour 14 jours, soit le temps d'incubation de la maladie. Si elle ne s'est pas déclarée endéans ce laps de temps, ces personnes peuvent à nouveau sortir."

Ce centre de testing a été mis en place par les cercles de médecine générale de Soignies, Braine-le-Comte et Ecaussinnes, en collaboration avec le CHR Haute Senne et les autorités communales de ces trois villes. "Nous avons dû mettre cela en place en un temps record", assure Claudia Schomus, qui est par ailleurs présidente du cercle des médecins généralistes de Soignies. "Nous sommes une cinquantaine de médecins de la zone à nous relayer."

Outre ce centre de testing situé au Boulevard Roosevelt, les malades de la région du Centre peuvent aussi se présenter du côté de La Louvière, sur le parking du stade Tivoli, ou à Binche, rue Marie de Hongrie.