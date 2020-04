La maison de repos est de son côté parvenue à minimiser la propagation du virus.

Le travail des CPAS de la région a rarement été aussi compliqué que depuis ces dernières semaines. Particulièrement au vu de la situation parfois dramatique dans les maisons de repos. À Soignies, deuxième commune de la région du Centre la plus touchée avec une centaine de cas positifs, plusieurs malades ont été détectés dans les homes, qu'ils soient publics ou privés. La situation est cependant globalement maîtrisée.

Pour la résidence Les Cayoteux, maison de repos du CPAS qui compte une centaine de résidents, cela s'explique en partie par un travail d'anticipation des mesures du fédéral. "Nous avons appliqué des mesures strictes dès la fin février", confie Hubert Dubois, président du CPAS. "Parce qu'on sentait que le retour des congés allait être compliqué. Cette stratégie a fonctionné jusqu'à ces derniers jours où quatre résidents ont été testés positifs. L'un d'entre eux est hospitalisé mais il est stable tandis que les trois autres sont dans une unité de confinement afin d'éviter toute propagation. Nous avions aussi deux cas suspects mais ils se sont avérés négatifs."

"Sans dépistage, le loup allait inévitablement entrer dans la bergerie"

Hubert Dubois ne remet toutefois aucunement la faute sur le personnel dont il salue au contraire le travail remarquable. Il pointe plutôt du doigt la longue inaction des autorités fédérales en matière de tests. "En ne dépistant pas rapidement, il est évident que le loup allait parvenir à rentrer dans toutes les bergeries. Parce que la propagation du virus dans les maisons de repos dépend forcément d'une part de chance ou de malchance. Mais elle dépend surtout des mesures prises et du personnel qui appliquera ces mesures. Or, dans la situation actuelle, le personnel ne doit pas être condamné car les outils n'étaient pas à disposition."

© DR



Comme toutes les autres maisons de repos de la région, la résidence Les Cayoteux attend désormais l'arrivée des tant attendus tests de dépistage systématiques. "Nous n'avons encore rien reçu et nous n'avons pas encore de nouvelle. Il faudra surtout que ces tests soient menés régulièrement car il ne s'agit qu'une photo instantanée d'une situation qui évolue rapidement. Idem pour les masques, nous attendons... Heureusement, une association sonégienne, Soignies en Transition, nous a offert des centaines de masques en tissu et je les en remercie."

"Il faut garder un contact avec chacun"

Parallèlement, le CPAS s'active aussi auprès de ses autres bénéficiaires. "Depuis le début de la crise, un coup de téléphone est passé tous les jours à chacun des bénéficiaires. Et ils sont plusieurs centaines. Je ne veux pas qu'on retrouve une personne décédée seule chez elle. La loi organique veut que la demande doit venir de la personne qui nécessite de l'aide. Mais nous n'avons pas voulu l'appliquer. Il faut garder un contact afin de savoir où chacun se situe matériellement, psychologiquement, socialement et bien sûr physiquement."

Avec un tel accompagnement, les bénéficiaires sont forcément satisfaits. "Les gens sont contents mais, de temps en temps, une personne dit quand même en rigolant qu'il ne faut pas l'appeler tous les jours", sourit Hubert Dubois. "J'ai reçu moi-même un coup de téléphone d'une dame qui disait cela aussi. Je lui ai répondu que l'on continuerait à l'appeler parce que la situation peut évoluer d'un jour à l'autre."

Il est vrai que l'évolution du virus est une véritable inconnue. "Même si l'on ne sait pas comment ça va tourner, nous donnons tous le maximum de notre énergie pour que tout se passe de la meilleure façon possible. Et c'est peut-être cela le plus important", conclut avec optimisme le président du CPAS de Soignies.