Attention si vous circulez dans les couloirs du CHR Haute Senne à Soignies : vous risquez de croiser des bolides ! Depuis quelques jours, deux petites voitures décapotables ont été mises en circulation dans les allées de l'hôpital sonégien. Et ce sont des enfants qui sont au volant. "Depuis leur chambre, nos petits patients du service pédiatrie peuvent monter à bord de ces voiturettes et conduire eux-mêmes pour aller jusqu'au bloc opératoire", sourit Nathalie Servotte, directrice du département infirmier.

Électriques et équipées d'un volant directionnel et d'une pédale d'accélération, les deux voitures sont accessibles aux enfants de moins de 30 kilos du service pédiatrie. "Il y a même des ceintures de sécurité. L'enfant a donc le contrôle total sur la voiture. Mais chaque trajet est toujours encadré par une infirmière qui possède une télécommande pour reprendre le contrôle en cas de besoin. Les enfants sont évidemment enchantés. En plus de pouvoir conduire, ils apprécient qu'il y ait des lumières, des clignoteurs et même de la musique."

De quoi presque leur faire oublier le milieu hospitalier et l'intervention à venir. "L'esprit des petits patients est transporté dans quelque chose de ludique", assure Nathalie Servotte. "Ils ne sont plus focalisés sur l'angoisse de ce qui les attend. Ils oublient leurs craintes et arrivent détendus. Forcément, cela apaise aussi les parents et les soignants de voir les enfants avec le sourire aux lèvres."

C'est l'asbl Ce soir c'est Noël qui a offert les deux voiturettes (NdlR : d'autres hôpitaux de la région en ont aussi reçues par le passé), une rose et une bleue, au CHR Haute Senne. "La présidente de l'asbl nous a proposés ces deux voiturettes. Nous avons évidemment accepté avec grand plaisir et nous les en remercions parce que nous sommes convaincus de leur bienfait. Dans un second temps, nous envisageons d'ailleurs d'aussi les utiliser pour emmener les enfants en consultation."

Le service pédiatrie n'en est pas à sa première initiative du genre. Il y a quelques années, une collaboration avec l'Euro Space Center a permis de redécorer l'ensemble du service sur le thème de l'espace. Une autre façon de transporter les enfants.