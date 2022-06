U.P.

A moins d'avoir vécu à l'autre bout du monde, nul n'ignore que le Tour de France fera son retour à Binche, pour un départ d'étape le 7 juillet prochain. Déjà parée de jaune, la ville vivra au rythme des bicyclettes jusqu'au grand départ, un programme dense d'activités ayant été élaboré.



Prochaine étape de la programmation: l'opération "Binche fête le Tour", ce lundi 6 juin. Un village festif sera installé sur la Grand-Place de Binche, avec de nombreuses animations familiales. Différentes promenades démarreront du lieu des festivités. Les plus courageux prendront le départ à 8h pour une boucle de 80 km, qui les mènera jusqu'à Naast, Mignault, pour ensuite longer le canal du Centre et redescendre vers Binche. Ceux qui en ont moins dans les jambes ou sont plus lève-tard partiront à 9h pour une promenade de 50 km. Celle-ci passera par Merbes-sainte-Marie, avant de remonter vers le canal du Centre, Thieu, Strépy-Bracquegnies, puis redescendre vers Bois-du-Luc, Trivières..

Un autre parcours de 20 km est prévu pour les moins sportifs, ou ceux qui veulent rouler tranquillement en famille, avec un départ libre. Le parcours emmènera les participants vers Buvrinnes, Merbes-sainte-Marie, Fauroeulx et Vellereille-les-Brayeux. La fin des promenades est prévue pour 13h.

Dès midi, de nombreuses animations seront prévues, elles se dérouleront jusque 17h, heure de fermeture du village.