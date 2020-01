Le duo français riche de disques d'or et des tournées internationales se produira le samedi 1er août.

En 2006, leur chanson U-Turn (Lili) figurait dans la bande originale du film de Philippe Lioret, Je vais bien, ne t'en fais pas et squattait dans la foulée la première place sur iTunes pendant un mois. Depuis, AaRON enfile les perles avec originalité et succès.

Il y a eu un NRJ Movie Award, un duo avec Zazie, un disque d'or, une tournée internationale à guichets fermés ou même une collaboration avec l'acteur John Malkovich. Absent des bacs depuis 2015 et la sortie de leur troisième album We Cut the Night, AaRON marque donc un retour très attendu avec un nouvel EP, porté par le single The Flame. Un tube qui ne manquera pas d'enflammer le dancefloor et le site du Plan incliné. Car le tandem electro-rock est annoncé pour la neuvième édition du Ronquières Festival. Fan d'AaRON et de bon goût, rendez-vous le samedi 1er août!

Le duo français rejoint ainsi à l'affiche du premier jour de festival Romeo Elvis, Shaka Ponk et The Magician. Pour le dimanche, Snow Patrol, M et Bon Entendeur sont déjà convoqués. Les organisateurs promettent en outre d'autres annonces prochainement, et nul doute qu'elles devraient une fois de plus faire mouche auprès des mélomanes.

Pour rappel, les tickets sont en prévente sur le site du festival à un tarif promo. Et Ronquières se joue à guichets fermés depuis plusieurs éditions déjà. Ce qui fait au moins deux bonnes raisons de ne pas traîner pour prendre sa place.