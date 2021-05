Fin avril, la ville de La Louvière, via son conseil communal, votait la caducité du marché qui la liait à Wilhelm&Co dans le cadre de la construction de la Strada, dont on parlait depuis près de 13 ans. La position du collège communal avait donné lieu à de vifs échanges au sein de l’assemblée. Et si la réaction de Peter Wilhelm se fait attendre, ce dernier souhaitant prendre le temps d’analyser les documents transmis par la ville, le Mouvement Réformateur, lui, souhaite formuler des propositions.

"La décision de la ville de mettre un terme au partenariat avec Wilhelm&Co soulève de nombreuses questions. Tout d’abord, parce que la caducité d’un marché ne se décrète pas par l’une des parties. C’est à la justice de le faire", soulève les élus du MR louviérois. "Ensuite parce que la convention signée par les deux parties a une valeur juridique, qui implique qu’elles aient des droits et des devoirs. Selon cette convention, en cas d’échec du projet, le montant maximal que la ville est autorisée à réclamer est de 800 000 euros."

Une somme que, on s’en doute, le promoteur ne lâchera pas facilement. "Il est fort probable qu’il entame une procédure judiciaire et obtienne un dédommagement, au moins pour les études déjà entreprises et les frais encourus jusqu’ici. Dans le cadre de cette procédure, la disponibilité des terrains sera certainement réclamée par Wilhelm&Co jusqu’à la décision de justice. Nous risquons donc de voir perdurer un chancre en plein centre de La Louvière pendant des années."

Un scénario qui, évidemment, ne séduit personne. "Il nous semble essentiel de remettre la ville et le promoteur autour de la table, d’analyser toutes les pistes de dialogue afin de tenter de solutionner le problème à l’amiable, dans l’intérêt des citoyens. Privilégier le dialogue et tenter d’obtenir un consensus sur une résolution est le seul moyen d’éviter que les citoyens ne paient l’addition." Rappelons toutefois que les tentatives de négociation ont déjà échoué et que le point de non-retour semble avoir été atteint.

"Il est opportun que la ville provisionne le coût estimé d’un procès. Par ailleurs, ce terrain, en plein centre-ville, reste une opportunité certaine de développer un projet qui draine du monde dans les points horeca et de retail des rues avoisinantes. Un projet mixte comprenant commerces, divertissement, associatif, espace de coworking, logements nous parait être une solution à privilégier", annoncent encore les réformateurs.

"Une antenne médicale délocalisée ou une polyclinique pourrait y prendre place à la demande de nos hôpitaux du Centre. Nous devons créer un véritable lieu de vie, dont l’offre évoluerait au cours de la journée et de la semaine, pour répondre aux rythmes quotidiens d’un public varié. Pourquoi ne pas y associer le projet de marché couvert en centre-ville et nous défendons depuis des années ? C’est l’occasion de créer un espace de restauration inventive, convivial, et peut-être même un micromarché nocturne le week-end."

Une façon, selon le MR, d’attirer le chaland en centre-ville tout en mettant en avant les producteurs et artisans locaux. "Quoi qu’il en soit, l’idée d’un campus universitaire ou de formation en général nous semble illusoire sachant les politiques menées à Mons et Charleroi dans ces domaines", insistent-ils encore.

À ce stade bien sûr, impossible de se prononcer sur pareille mesure. La première étape reste d’envisager la suite du dossier Strada sur base de la réponse qui sera apportée par Wilhelm&Co à la décision de la ville. Plus que jamais, la possibilité d’un procès, long et extrêmement coûteux, plane sur la Cité des Loups.