U.P.

U.P.

U.P.

Un accident s'est produit ce matin peu avant 8h sur l'autoroute E19-E42 à hauteur d'Houdeng-Goegnies. Celui-ci s'est produit au niveau de la borne kilométrique 47.1, à la séparation des deux autoroutes vers Bruxelles et Liège.

La bande de droite et la bande d'arrêt d'urgence sont obstruées. Les perturbations sont nombreuses puisque les files remontent jusqu'à Obourg. L'info trafic de la RTBF signale plus de 30 minutes de perdues vers Bruxelles/Liège. Il est conseillé d'éviter de prendre l'autoroute depuis Mons vers Bruxelles/Liège. L'accident a des conséquences sur la mobilité d'autres axes routiers, sur la N55 depuis Binche et dans le centre-ville du Roeulx.