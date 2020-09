La prudence est de mise si vous circulez sur la A15/E42 ce mercredi, dans le sens Mons-Namur-Liège. Un accident de la circulation s’y est en effet produit à hauteur de Bois d’Haine. Une voiture et une moto sont impliqués. Un motard s’est retrouvé au sol à la suite de la collision, dont on ignore les causes à ce stade.

Toujours est-il que cet accident, survenu un peu après 8 heures, entraine son lot d’embarras. Les bandes de gauche et du milieu ont été obstruées. Les véhicules accidentés ont enfin pu être dépannés et les files, qui remontent jusqu’au Roeulx, commencent à se résorber. Il faudra donc cependant encore prendre patience puisqu’un retard de 10 à 15 minutes est encore à constater.

La prudence s’impose donc toujours, même si la situation revient peu à peu à la normale.