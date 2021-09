Ce matin vers 10h30, un accident s'est produit sur l'E42 à hauteur de la borne kilométrique 93 à Chapelle-Lez-Herlaimont, en direction de Liège. Cet accident a provoqué l'obstruction des bandes de gauche et du milieu et occasionne une situation dangereuse, avertit le CIC Hainaut de la police fédérale.

Des ralentissements étaient toujours signalés et on perdait une dizaine de minutes en direction de Namur et Liège. La chaussée a été libérée vers 13h, L'accident s'est produit à la sortie d'une zone de travaux où la Sofico est en train de réaliser des travaux de remplacement de l'éclairage autoroutier, ce qui modifie les conditions de circulation et la vitesse sur quatre kilomètres.