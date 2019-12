Vendredi dernier, une collision frontale entre deux véhicules a causé énormément de problèmes de circulation sur la N57 au rond-point situé sur le tronçon entre l'autoroute venant de La Louvière et Soignies, à hauteur de Marche-lez-Ecaussinnes. Pour une raison inconnue, deux véhicules sont entrés en collision. Un des conducteurs du véhicule a dû être désincarcéré puis été emmené à l'hôpital pour subir des examens complémentaires.

Heureusement, l'automobiliste va bien. Mais cet accident s'avère ne pas être le premier à cet endroit. Plusieurs autres crashs spectaculaires se sont produits ces dernières semaines. Dont deux en septembre puis un autre en novembre. Ce qui a poussé deux conseillers communaux à réagir. "Faisant suite aux nombreux accidents s'étant déroulés sur le rond-point de Mignault, nous avons alerté Philippe Henry, ministre des travaux publics", explique Sébastien Deschamps et Pierre Rompato (Ensemble).

Le duo demande qu'une Commission provinciale de Sécurité routière (CPSR) du Hainaut associant Service Public de Wallonie, police, autorités communales "soit réunie au plus vite". Cette commission regroupe une série d'interlocuteurs qui recherchent ensemble la solution la mieux adaptée, pour un problème de sécurité routière sur le réseau régional et qui nécessite un avis collectif : carrefour problématique, éclairage, traversée piétonne, virage dangereux, abords d'école, etc.

Parmi les solutions envisagées afin d'assurer une sécurité optimale à ce rond-point d'Ecaussinnes,les deux conseillers communaux préconisent "un renforcement du balisage, le placement de bandes transversales "rugueuses" à l'approche du rond-point ou des aménagements visant à améliorer la visibilité du rond-point. L'objectif est de renforcer davantage encore la sécurité à ce rond-point qui a déjà connu des accidents mortels."