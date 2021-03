Ancien député wallon et toujours conseiller communal à La Louvière, Olivier Destrebecq (MR) travaille désormais en tant que conseiller de Willy Borsus (MR), vice-président du gouvernement wallon et ministre de l’aménagement du territoire, au sein de la cellule vice-présidence. C’est dans le cadre de cette fonction qu’il a été personnellement et publiquement interpellé par le groupe "Haute Tension à Écaussinnes", un collectif de citoyens qui s’oppose au projet Boucle du Hainaut d’Elia.

Pour ce dernier, Olivier Destrebecq a un rôle à jouer dans ce dossier. "L’aide du Louviérois se fait attendre. Son carnet d’adresses est bien fourni. Mais de là à ce que l’ex-député wallon libéral vienne en appui aux 22 000 citoyens qui ont écrit, en 15 jours, aux administrations communales pour marquer leur opposition au projet de ligne à très haute tension Boucle du Hainaut… On attend monsieur Destrebecq !"