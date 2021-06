Ce mardi soir, le conseil communal de La Louvière était invité à ratifier l’acquisition d’un bâtiment, situé au numéro 3 du Boulevard des Droits de l’Homme et ayant accueilli la société Sotrelco, par la Régie Communale Autonome (RCA). Montant de l’opération : 1,4 million d’euros. Un prix qui n’a pas manqué de faire réagir Xavier Papier (Plus&CDH) puisque l’estimation formulée par le notaire mandaté sur ce dossier se chiffrait à 1,2 million d’euros et que dans certains documents, l’on retrouve une offre de vente (valable jusqu’en 2020) de 1,1 million d’euros.

"Je ne peux pas cacher mon malaise sur deux éléments, le premier étant l’établissement du prix et le second la façon dont les débats ont été menés dans le cadre de cette décision", a lancé le conseiller communal humaniste. "Je ne comprends pas pourquoi la RCA a acheté ce bâtiment 1,4 million d’euros alors que l’estimation était d’1,2 million. On justifie cela par le fait que l’estimation du vendeur était bien supérieure. Mais dans un principe commercial, c’est toujours le cas, d’où la nécessité de ne pas s’y fier."