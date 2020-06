Une nouvelle édition du concours “I love mon commerçant local” sera également lancée.

Rouvrir son commerce est une chose. Mais se relever de la crise en est une autre. Pour soutenir l’ensemble de son tissu économique local, la Ville de Soignies vient de lancer une campagne de communication visant à encourager la population à fréquenter les commerces locaux. C'est dans cette optique que le slogan #Achetons local fleurit un peu partout ces derniers jours à Soignies, en ville comme dans les villages.

Outre un affichage du tout nouveau logo “Achetons local” sur les vitrines des commerces et la diffusion de matériel promotionnel divers, une vidéo de sensibilisation a été réalisée avec la participation de quelques commerçants, producteurs et restaurateurs de l’entité. L’objectif est également de rappeler aux Sonégiens les nombreux avantages du commerce de proximité, comme la qualité et l’originalité des produits proposés ou encore le contact humain qui y est privilégié.

© DR



Il est vrai que Soignies, c’est plus de 300 commerces mais aussi de nombreux producteurs, restaurateurs et entrepreneurs. Des femmes, des hommes et des familles qui travaillent au quotidien pour fournir aux Sonégien.ne.s des produits et des services de qualité. "Ces dernières semaines, nous avons adopté une série de mesures destinées à venir en aide aux indépendants confrontés aux lourdes conséquences économiques de la crise sanitaire", commente la bourgmestre Fabienne Winckel.

Il est vrai que la fiscalité a été allégée pour une grande partie d’entre eux et une prime « sanitaire» de 150 euros a également été accordée aux petits commerçants afin de les aider à mieux s’équiper pour la réouverture de leur boutique . Le total des aides avoisine les 400 000 euros.

Bientôt, une nouvelle édition du concours “I love mon commerçant local” sera également lancée. "L’objectif sera de donner l’opportunité à la clientèle des commerces sonégiens de gagner des chèques cadeaux. C’est une belle façon d’augmenter le pouvoir d’achat des uns et des autres tout en favorisant notre commerce local", conclut la bourgmestre.