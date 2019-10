Plainte a été déposée pour cruauté animale.

En matière de cruauté animale, certains redoublent d’imagination. C’est une nouvelle fois un cas particulièrement difficile auquel les bénévoles de la SPA de La Louvière ont dû faire face il y a peu. Plusieurs chiots, des chihuahuas, ont été enterrés vivants dans un pot de fleurs, face à une habitation, en pleine rue à La Louvière.

L’un de ces chiots, âgés de quelques jours seulement, a par miracle pu survivre un temps. Après des efforts probablement intenses, il est parvenu à sortir seul de terre. C’est une voisine qui l’a découvert alors qu’il tentait de se déterrer. Elle a immédiatement prévenu la SPA de La Louvière et la police. Le nouveau-né était un hypothermie et totalement déshydraté.

"Nous avons tenté de maintenir en vie ce tout jeune chiot, nuit et jour, mais les heures passées sous terre ont compromis ses chances de survie", explique-t-on du côté de la SPA. "Il avait de la terre plein la gueule. Biberonné, sondé et maintenu à température, rien n’y a fait. Ce malheureux est mort le lendemain, en fin de journée."

A un dépit bien compréhensible s’est en plus ajouté la colère et le choc. "Notre surprise a été totale lorsque la propriétaire nous a appelé au refuge pour obtenir plus d’informations sur l’état de l’animal avant de nous dire qu’elle avait enterré quatre chiots au total et que, "puisqu’il est toujours en vie, je souhaiterais récupérer celui que vous avez. C’est quand même mon chiot.""

La SPA a décidé de ne pas laisser passer ce geste ignoble. Une plante pour cruauté envers les animaux a été déposée auprès de l’unité verte de la police de La Louvière. "Nous avons attendu plusieurs jours pour parler de cette affaire afin de donner toutes les chances à l’enquête d’aboutir. Elle est toujours en cours et espérons vivement que cet acte de cruauté puisse être sévèrement puni par la justice."

Bien sûr, engager des poursuites a un coût. L’association fait donc appel aux bonnes âmes qui souhaiteraient aider à financer les frais d’avocat (BE03 8791 1063 0184).