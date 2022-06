Soignies les Bains est de retour pour une deuxième édition. La Ville de Soignies va une nouvelle fois embarquer les visiteurs vers une destination inédite où il fait bon vivre. Activités nautiques, ludiques et culturelles, tout a été pensé pour égayer l’été des Sonégiens. Un bar et un espace détente seront également proposés lors de cet événement organisé du 1er au 10 juillet au bord de l'étang de la Cafenière.

Organisé dans le cadre verdoyant de l'étang de la Cafenière, cet événement ravira petits et grands grâce à un programme riche et varié. Kayaks, pédalos, jeux en bois, ateliers lecture, balade artistique et cours de yoga seront au programme. L'édition 2022 apportera également son lot de nouveautés.

"La première édition de Soignies Les Bains a rencontré un tel succès que nous avons décidé de rééditer ce rendez-vous estival", explique la bourgmestre de Soignies, Fabienne Winckel. "Pour le plus grand plaisir de tous, nous avons même décidé de le prolonger d'une semaine, ce qui nous permettra de proposer un programme encore plus varié qu'en 2021. Je me réjouis à l'idée de pouvoir nous retrouver dans ce cadre idyllique."

Pour ouvrir les festivités, l’office communal du Tourisme de la Ville de Soignies proposera aux cinéphiles comme aux amateurs d’un soir une séance de cinéma en plein air avec le film "SOS Fantôme : L'héritage" le vendredi 1er juillet à 22h. À cette occasion, des animations enfants précéderont la diffusion.

Les producteurs locaux seront également présents lors de cet événement puisque la traditionnelle Halle aux Saveurs, qui se tient chaque deuxième vendredi du mois dans le centre-ville, prendra exceptionnellement place le long du chemin du Marais Tiria, le vendredi 8 juillet de 16h30 à 19h30.

Les mélomanes ne seront pas oubliés puisqu’un instant de rencontre et de poésie sur l'eau sera proposé avec le PianO du Lac le mercredi 6 et le jeudi 7 juillet à 19h. Le Chiringuito Bar de la Brasserie de Soignies conviera aussi durant les week-ends les amateurs de musique à quelques concerts acoustiques. Le premier accompagnera notamment son inauguration le 1er juillet dès 18h.