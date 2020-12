La sixième chambre correctionnelle du tribunal du Hainaut, division de Mons, a clôturé lundi l'analyse d'un dossier impliquant un homme détenu et quatre femmes poursuivis dans le cadre d'une affaire de mœurs particulièrement sordide qui s'est déroulée à La Louvière, durant une dizaine d'années. Il rendra son jugement le 11 janvier.

Selon le ministère public, les viols et les attentats à la pudeur étaient quotidiens au sein de ce foyer louviérois, dans un climat de terreur imposé par R.D. Lors d'une précédente audience, le substitut du procureur du roi avait requis une peine de quinze ans de prison contre R .D, poursuivi pour viol, tentative de meurtre, inceste, coups et torture. L'avocat de R.D avait plaidé son acquittement car le prévenu, détenu préventivement, contestait l'ensemble des préventions.

Trois femmes, prévenues de viol et de non-assistance à personne en danger, encourent 5 ans, 3 ans et 1 an avec sursis probatoire dans le cadre de cette affaire sordide.

Deux avocats devaient encore prendre la parole, lundi matin. Me Huez, avocat d'une jeune femme, S.D, poursuivie pour viol, a mis en évidence l'analyse systémique faite par les experts en santé mentale. R.D y est décrit comme un tyran et un pervers narcissique en quête insatiable de toute puissance, un homme qui dirigeait sa famille comme "un harem", l'isolant complètement du monde extérieur. Il se montrait également très violent.

Le 7 mars 2017, S.D est blessée au pied gauche d'un coup de feu tiré à l'aide d'un fusil de chasse. Elle raconte aux policiers qu'elle a été victime d'une agression en rue. Son beau-père, J.V se dénonce et prétend qu'il s'agit d'un accident. Arrêté, J.V écope de cinq ans devant le tribunal en 2018 mais il ressort de l'instruction d'audience que c'est R.D et non J.V qui lui a tiré dans le pied car S.D refusait d'avoir des relations sexuelles avec son beau-père. J.V vivait sous la terreur de R.D, selon l'accusation.

A l'instar de l'avocat de la compagne officielle de R.D - laquelle a été libérée la semaine dernière - Me Huez a plaidé la contrainte irrésistible pour sa cliente. Une notion de droit qui a été contestée par les parties civiles et le ministère public.

Me Biefnot a contesté la matérialité des faits pour plusieurs attentats à la pudeur reprochée à sa cliente, laquelle était "sous l'emprise" de R.D , présenté à ses 18 ans comme son père biologique. "Il s'est emparé de sa fragilité en l'accueillant chez lui et en l'isolant du monde extérieur", dit-elle.

R.D vivait avec une compagne officielle et plusieurs maitresses depuis 2004, avec lesquelles il a eu d'autres enfants. Il leur imposait d'avoir des relations sexuelles entre les uns et les autres. "Un tel niveau d'horreur et de cruauté dépasse l'entendement", avait déclaré Julie Baiwy dans son réquisitoire.

Certains enfants ont entretenu des relations sexuelles avec leur propre maman ou leur belle-mère, à la demande de R.D lequel les a également violés à plusieurs reprises. Ce dernier conteste, soutenant qu'il voulait seulement les éduquer sexuellement.

Les faits ont été dénoncés aux autorités judiciaires en 2019 par deux enfants au centre PMS de leur école. Dix ans plus tôt, une plainte avait été déposée contre R.D par le premier fils du prévenu, contraint d'entretenir des relations sexuelles avec sa mère et sa belle-mère. Comme l'enfant s'était rétracté, l'affaire a été classée sans suite.