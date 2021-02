Plus d’une quinzaine de personnes dénonce une potentielle escroquerie pour des rouleaux de gazon, des abattages d’arbres et des stères de bois.

Les réseaux sociaux sont parfois les terrains de chasse préférés des arnaqueurs. Plusieurs personnes de la région du centre, et du reste du pays, en paieraient malheureusement les pots cassés. C’est notamment le cas de Maelle. "Mes parents étaient à la recherche de bois", explique Maelle. "Nous avons trouvé une annonce sur le groupe Facebook Market Place d’un monsieur qui semblait plutôt sérieux. Et à partir de-là, tout s’est enchaîné."

Il faut dire que le modus operandi serait bien ficelé. Selon Maelle, l’homme publierait sur les réseaux sociaux une annonce pour la livraison de bois, d’abattage d’arbres et de pose de gazon. Il prendrait ensuite contact avec les personnes intéressées. "Il a tout fait pour qu’on soit en confiance", continue Maelle. "Il envoie son numéro de téléphone, sa carte bancaire et surtout sa carte d’identité !". Et pour certains, l’homme se serait même rendu dans les habitations. "Il est venu chez moi faire le devis. Il m’a demandé un premier acompte et puis un deuxième", déclare Kimberley.

Des avances qu’il justifierait pour bloquer la commande. Les sommes commenceraient à partir de 150 euros mais pour certains, la note est plus salée. "Il m’a arnaqué de 1 450 euros pour des rouleaux de gazons et de clôtures", déplore Kimberley. "Il a détruit notre terrain, il me doit 17 000 euros !", continue Mélanie. Montant qu’il aurait promis de rembourser mais depuis septembre 2020, Mélanie est sans nouvelle. Cette dernière nous a envoyé son avant/après.

© D.R.

© D.R.

D’importantes sommes dépensées, surtout quand on sait que la livraison n’aurait jamais eu lieu. "C’était que du vent !", constate Martine. En effet, ils sont déjà plus d’une quinzaine à s’être rendu compte de l’arnaque. L’ensemble des victimes ont d’ailleurs créé un groupe pour rassembler leurs vécus.

Et l’histoire n’est pas finie. Selon les victimes de l’arnaque, l’homme serait domicilié dans la commune du Roeulx et le siège de sa société également. Sauf qu’une fois sur place, l’homme ne serait plus présent à cette adresse. En voyant les nombreuses plaintes, la fille du propriétaire de l’appartement a elle-même contacté l’une des victimes. Et l’homme n’en serait pas à son premier coup ! "Elle fait le nécessaire pour que son adresse ne soit plus celle-ci", explique Méli. "C’est d’ailleurs pour ça qu’il a été mis dehors."

En plus de vouloir récupérer leur argent, les victimes souhaitent mettre en garde. "C’est important de le dire pour que d’autres personnes ne tombent pas dans le piège", explique Maelle. "Il faut faire bouger les choses, nous sommes beaucoup trop." Depuis la publication de Maelle sur les réseaux sociaux, les victimes s’accumulent.

Une plainte a été déposée au commissariat de la police du Roeulx. Cette dernière qui confirme qu’il s’agirait bien d’une escroquerie. L’enquête est en cours.