La décision prise par le CHU Ambroise Paré fait débat. Depuis ce mercredi, l’hôpital montois impose en effet aux visiteurs de présenter un pass sanitaire s’ils souhaitent se rendre au chevet d’un patient. À ce jour, il s’agit du seul centre hospitalier à avoir pris pareille mesure. Dans la Cité des Loups, la mesure n’est en effet pas d’application.

Du côté du CHU Tivoli, on insiste : "À ce stade, c’est une mesure qui n’est pas mise en œuvre et qui n’est pas non plus envisagée." Les conditions pour les visites restent donc les mêmes que depuis le début de l’été. Elles sont donc possibles chaque jour entre 17 et 19 heures et autorisées pour un seul visiteur par patient, pendant une heure.

Du côté de groupe Jolimont, il n’est pas non plus question, à ce jour, d’imposer un pass sanitaire à l’entrée des sites louviérois ou montois. "Nous observons, nous réfléchissons mais aucune décision n’a été prise en ce sens. Nous attendons les directives du gouvernement." Pas question donc pour l’instant de prendre les devants.

Le CHU Ambroise Paré, qui fait face à une recrudescence du nombre de cas depuis ce début du mois de septembre, fait donc cavalier seul en la matière. L’hôpital montois souhaite, par ce fait, protéger ses patients, par nature plus fragiles, en limitant l’accès aux chambres aux familles en mesure de montrer patte blanche. Les patients venus en consultation ou pour une opération ne sont bien entendu pas concernés par cette disposition.

Une disposition qui suscite les interrogations et qui a suscité son lot de réactions, y compris dans le monde politique. Le ministre-président wallon, Elio Di Rupo (PS), a en effet expliqué, ce mercredi en séance plénière, qu’ "il ne serait possible d'utiliser ce covid safe ticket que si le gouvernement wallon en décidait", ce qui n’est actuellement pas le cas.