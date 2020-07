Un concept original imaginé par l'un des organisateurs du Ronquières Festival en soutien au secteur culturel.

Vous avez versé toutes les larmes de votre corps à l'annulation des festivals cet été? Tout espoir n'est pas perdu! Jean-François Guillin du Ronquières Festival a en effet eu l'idée d'un concept qui va permettre de retrouver toute l'ambiance d'un festival d'été, mais en petit comité et dans son jardin.

My Garden Festival propose en effet de faire jouer des artistes en extérieur, chez des particuliers. Cerise dans l'apéro, le projet vise à soutenir le secteur culturel qui a durement souffert de la crise du covid-19. Des artistes tels qu'An Pierlé, Grandgeorge, Romano Nervoso, Sharko, Antoine Hénaut ou encore Juicy ont déjà répondu à l'appel.

"Le principe est simple", explique Jean-François Guillin. "Vous disposez d’un jardin ? Nous organisons pour vous et vos invités un festival avec les meilleurs artistes de la fédération Wallonie Bruxelles.

Le concept est proposé clé sur porte avec les artistes, la technique, le personnel technique et d’accueil, ainsi que pour ceux qui le souhaitent, d’une aide logistique pour vos invités. Dans le concept , vous retrouverez toute l’ambiance d’un festival d’été mais en petit comité."

Après l'annonce de l'annulation des festivals, Jean-François Guillin n'avait pas prévu de se tourner les pouces durant tout l'été. Il a très vite réfléchi à un moyen de satisfaire les mélomanes tout en offrant une bouffée d'oxygène à un secteur en crise. My Garden Festival a ainsi été mis sur pied avec le soutien de la RTBF, de la Sabam et des sociétés Arpeggio et Konligo.

"My Garden festival s’est fixé trois objectifs", poursuit Jean-François Guillin. "Tout d’abord permettre aux fans de musique de vivre l’ambiance des festivals d’été. Ensuite, permettre au secteur de la musique dont les artistes et les techniciens de garder un minimum d’activités cet été et donc quelques revenus. Mais aussi et surtout récolter des fonds pour soutenir tout un secteur en crise. Tous les bénéfices seront redistribués à la fondation roi Baudouin via le fonds de soutien LIVE2020 avec comme objectif d’aider le secteur musical en Belgique et tous ceux qui rendent la musique live possible. Tous ces gens actuellement dans l'impasse financière et qui méritent notre soutien."

"United for live Music", tel est le mot d'ordre! Envie de prendre part à l'aventure? Les modalités pratiques, les tarifs et le formulaire d'inscription sont disponibles sur le site de My Garden Festival.