L’annulation du carnaval de Binche n’était pas une grande surprise pour les amoureux du folklore et les acteurs qui gravitent autour. Toujours est-il que pour ces derniers, le manque à gagner est particulièrement important. Comme l’an dernier, la ville de Binche a confirmé sa volonté de venir en aide à ces secteurs, via l’octroi de primes communales. Une proposition en ce sens sera soumise au prochain conseil communal.

Concrètement, le secteur horeca et les artisans (sabotiers et fabricants de masques) pourraient prétendre à une prime de 3000 euros. Les louageurs pourraient quant à eux bénéficier d’une prime de 6000 euros. "Nous sommes conscients que ces montants ne seront jamais suffisants, il s’agit d’une compensation", souligne Natacha Leroy, échevine en charge du développement économique et du commerce.

"Nous avons également l’espoir d’obtenir d’autres aides, à d’autres niveaux de pouvoir. Le ministre Willy Borsus est de la même formation politique que moi : j’entends donc prendre mon bâton de pèlerin pour le sensibiliser et obtenir des aides à destination de ces métiers qui, il faut le dire, sont en danger. L’an dernier, il avait débloqué un volet d’aide. Nous espérons que ce sera encore le cas cette année." L’échevine ne cache pas qu’annoncer l’annulation du carnaval a été difficile.

« Nous avons rencontré les personnes concernées la semaine dernière et pour certains, notamment les louageurs, le carnaval représente une unique source de revenus. Leur annoncer que les conditions ne permettent pas l’organisation du carnaval nous rend particulièrement tristes, c’est quelque chose qui est difficile à entendre pour eux alors qu’ils en vivent. » Les modalités d’obtention des primes seront communiquées aux commerces éligibles dans les jours ou semaines qui suivent.

D’ici là, le bourgmestre et président de la Communauté Urbaine du Centre consultera les bourgmestres du Centre concernés par les éventuelles annulations de carnavals afin de leur proposer de venir en aide, eux aussi, aux différents artisans et louageurs. Les subsides 2022 seront par ailleurs toujours bien octroyés aux sociétés carnavalesques, festivités ou non.