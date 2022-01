C’est le cœur lourd que les cafetiers de la Grand-Place de Binche ont pris connaissance, ce lundi matin, de l’annulation du carnaval de Binche pour la deuxième année consécutive. Privés de leur folklore, ils devront également faire une croix sur un apport financier bienvenu, pour ne pas dire indispensable… Pour certains, il s’agit d’un véritable coup dur et d’une catastrophe économique d’ores et déjà annoncée.

"C’est une seconde annulation, c’est tout simplement catastrophique pour nous, même si l’on s’y attendait vu les dernières annonces du comité de concertation", soupire Mousse, gérant du café L’Eldorado. "On aurait pu espérer autre chose, des protocoles permettant le maintien de l’événement." Des primes de 3000 euros devraient être dégagées par les autorités communales en faveur du secteur horeca. Un coup de pouce bienvenu mais largement insuffisant.

"Honnêtement, je ne vois pas trop quoi faire de ces 3000 euros, c’est de l’argent de poche", estime Tito Gonzalez, gérant du café l’Antidote. "Les frais inhérents à l’organisation du carnaval par la ville ne seront pas engagés, je pense qu’un effort plus important aurait pu être fait. Economiquement, cette annulation est une catastrophe. Je pense que certains de mes confrères mettront la clé sous le paillasson…"

Car si le mardi gras reste l’apogée des festivités, le carnaval se prépare en amont et remplit les établissements. "Janvier et février sont calmes et l’organisation des soumonces nous apporte une aide financière non négligeable. Le carnaval, c’est évidemment la cerise sur le gâteau, c’est ce qui nous permet de tenir le coup tout le reste de l’année. On soutiendra donc l’organisation d’un autre événement, car notre priorité reste malgré tout de survivre."

Un avis qui n’est pas forcément partagé par Alexis Kerstein, tenancier du café Les Inséparables. "Lorsque l’on a évoqué l’idée de maintenir uniquement le mardi gras, peu de monde y était favorable, on savait donc qu’il y avait peu de chances que cela se fasse", souligne-t-il. "Et je ne suis pas partisan d’organiser autre chose, ultérieurement. Une annulation est une annulation, les Binchois se feront une raison même si c’est difficile. Je préfère ça que de voir des critiques quant au fait que privés de notre folklore, nous faisons n’importe quoi."

La situation économique du secteur est pourtant extrêmement compliquée. "Un carnaval, c’est neuf jours de fête, c’est donc un apport commercial indéniable ! Tous les commerces en profitent pour faire un bon chiffre. C’est un coup dur pour nous, mais aussi pour nos fournisseurs et grossistes. C’est toute une chaine qui va encore déguster."

Et de conclure : "On ne va pas se plaindre, les primes octroyées restent appréciables. Mais 3000 euros répartis sur neuf jours de festivités, cela ne représente pas grand-chose…" Il faudra malheureusement se faire une raison et espérer avec ferveur que 2023 permette enfin le retour des festivités telles qu’on les a connues par le passé.