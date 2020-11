Les festivités carnavalesques représentent près d'un tiers du chiffre d'affaires pour certains cafés.

Ils voient défiler les fêtards des soumonces jusqu’au grand sacre du Mardi Gras. Certains servent même de QG pour les sociétés carnavalesques. Les cafés sont les temples incontournables du carnaval. L’annulation des festivités annoncées vendredi porte fatalement un coup très dur au secteur horeca dans la Cité du Gille.

Cette annonce n’était pourtant pas une surprise. "Le secteur horeca a constitué une branche spécifique au sein de l’association des commerçants. Ces dernières semaines, nous avons multiplié les réunions, notamment avec la Ville. Et on sentait bien que ça se profilait mal", confie Jérôme Urbain, gérant du Parapluie National et représentant de l’horeca binchois. "Néanmoins, voir cette annonce officialisée, ça fait un choc."