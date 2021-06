Il était temps qu’Antenne Centre se dote d’un nouveau directeur général, un poste vacant depuis la démission de Patrick Haumont en septembre 2019. C’est désormais chose faite. Sudpresse annonce en effet que Michaël Kaibeck, succédera à ce dernier.

Âgé de 45 ans, ce dernier se présente, sur son profil LinkedIn, comme "un journaliste expérimenté en management des rédactions de journaux quotidiens régionaux et nationaux en Belgique" et comme "un entrepreneur valorisant désormais son expérience en production de content rédactionnel et marketing, coaching médias et relations avec la presse."

Le Nivellois est en effet passé par plusieurs groupes de presse puisqu’il a été chef d’édition de la Nouvelle Gazette de Charleroi puis rédacteur en chef adjoint pour la Dernière Heure/Les Sports. Cinq autres candidats convoitaient le poste mais ce dernier a visiblement fait la différence grâce à son expérience journalistique et média internet et à ses connaissances en matière de gestion financière.

La décision aurait été finalisée ce lundi, après quoi le personnel de la télévision locale a été informé de son arrivée imminente, au mois d’août. Michaël Kaibeck travaillera avec les équipes déjà en place, et notamment Michel Belfontaine qui reste rédacteur en chef et conserve dès lors toutes les prérogatives liées à la fonction.

Les défis sont importants pour le nouveau directeur. La démission de son prédécesseur était intervenue dans un climat social particulièrement compliqué tandis que les finances de la structure n’étaient pas non plus au beau fixe. On se souviendra également que le déménagement de la télévision locale sur le site de TV Factory, avant un retour contraint dans les bureaux de la Tombelle en début d’année, avait suscité pas mal de remous.