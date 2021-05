Les patros de Braine-le-Comte lancent un appel à l'aide pour le financement des travaux colossaux de leur local. En janvier 2018, une partie de l’école, située à côté des locaux de l’ASBL, a brûlé dans un incendie. Pendant des mois, les ruines ont laissé l’eau s’infiltrer. La situation s’est progressivement dégradée, jusqu’en novembre 2020 où les patros ont évité le pire. "Le plafond de la pièce principale s’est effondré d’un coup", explique Léa Poivre. "Heureusement, personne n’était sur place parce que cela s’est passé pendant les vacances. Nous avons découvert que la mérule s’était attaquée à nos planchers."

© D.R.

Et comme une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule… le contrôle incendie s’est quant à lui avéré négatif. Des travaux ont donc été vite entrepris par les membres de l’ASBL. Mais voilà, l’aide financière des parents ne suffit plus. "Nous fonctionnons par un autofinancement participatif", ajoute Léa. "Nous avons voulu faire intervenir l’assurance, mais les dégradations ne rentraient pas dans les conditions. Les membres ont réussi à se débrouiller, et à organiser les évènements autorités à l’extérieur, mais ce n’est plus tenable."

© D.R.

D’autant plus que les patros brainois n’ont pas pu compter sur les évènements habituellement programmés afin de récolter de l’argent, comme la marche nocturne à la ferme du Planois ou encore le duathlon de la Houssière. Grâce à l’argent économisé, la toiture principale a déjà été remplacée, comme les châssis flambant neufs. Mais les frais ne cessent d’augmenter. "Pour l’instant, nous on en sommes à 600heures de travail bénévole", poursuit Léa Poivre. "L’équipe est super motivée. On a les bras, la motivation, mais pas les fonds... Ces travaux sont essentiels pour la pérennité du patro. De beaux locaux permettront de continuer à accueillir et à animer les enfants dans de bonnes conditions et pour de longues années encore."

© D.R.

L’ASBL a donc lancé une récolte de fonds. Rien que l’étanchéité de la toiture a été estimée à 14 000 euros, auxquels il faut rajouter le traitement de la mérule de 9 000 euros. Au total, le patro de Braine-le-Comte a besoin de trouver plus de 30 000 euros. "C’est une somme importante, et nous n’exigeons pas évidemment que les personnes nous donnent cette somme", déclare la responsable. "Mais nous pensons que chaque geste compte, et qu’ensemble, nous pouvons récolter une belle somme."

En quelques jours, ils ont ainsi récolté plus de 5 000 euros. Une belle récompense, malgré que le chemin soit encore long. Via la plateforme de financement participatif, KissKissBankBank, les membres espèrent pouvoir atteindre leurs objectifs. "Aidez-nous à rénover le local Patro de Braine-le-Comte. On compte sur vous !" Le message est clair.