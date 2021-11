Badegna se donnera pour mission d'aider toute personne d'origine étrangère à s'intégrer en Belgique.

D'octobre 2019 à mars 2020, Abou Donzo a entrepris un voyage qui a bouleversé son existence: un périple "en sens inverse des migrants", parcouru en grande partie à pied de La Louvière à la Côte d'Ivoire en passant par le Maroc. D'origine Guinéenne, Abou est arrivé à 15 ans en Belgique pour rejoindre sa famille, à Chapelle-lez-Herlaimont. Il est sensible à la cause des migrants, "mais je n'ai pas connu les voies de migrations "classiques" d'aujourd'hui."

Il a donc entrepris cette marche pour "essayer de comprendre le cheminement des migrants, rencontrer des associations qui travaillent avec eux et sensibiliser la population belge au sort de ces gens qui prennent la route, et pas pour prendre notre travail comme on l'entend souvent." Ce voyage et les rencontres qu'il a pu faire sur le chemin ont changé sa perception du phénomène et lui ont permis d'avoir une vision plus complète du phénomène de migration.