Bon nombre d’activités sont de retour après deux ans d’arrêt en raison de la crise sanitaire. C’est le cas de la journée sportive des ascenseurs de Thieu qui sera de retour ce dimanche pour fêter sa 21e édition. Pour cette année, l’événement sera placé sous le signe de la redécouverte et permettra ainsi aux participants de retrouver leurs marques sur les parcours bucoliques dessinés dans la région.

"A l’image de la reprise des activités, cette édition sera light et dilettante", indiquent les organisateurs. "Cette année ne laissera plus place à la compétition mais bien à la redécouverte. Les marches Adeps et Nordique serviront de tremplin au retour difficile vers notre vie d’avant, nos habitudes ayant été perturbées et d’autres s’étant installées. Ces dernières sont désormais plus casanières et familiales."

Au programme de l’événement, les participants retrouveront donc la marche Adeps qui se déroulera de 6 à 18h. Parallèlement à cela, une initiation à la marche Nordique débutera à 14h. Tout au long de l’événement, les moins sportifs pourront profiter du bar et de la petite restauration proposée sur place. Les plus jeunes pourront quant à eux s’amuser sur le château gonflable présent dès 10h.

Comme à son habitude, l’événement gardera un aspect caritatif puisque l’ensemble des bénéfices seront reversés au comité Télévie de la Ville du Roeulx. Pour participer, les volontaires se donneront rendez-vous ce dimanche 29 mai de 6 à 18 h à la place Hardat pour le retour tant attendu de cette journée sportive de Thieu. Plus d’informations sont disponibles à l’adresse : www.jsat.be.