Le Covid-19 est encore bien présent autour de nous et il ne faut nullement relâcher notre vigilance. La preuve à Manage où la maison de repos Les Jardins de Scailmont n'a eu d'autre choix que de se reconfiner après qu'un résident hospitalisé ait été testé positif au virus.

"Nous sommes malheureusement dans l’obligation de fermer à nouveau l’institution aux visites extérieures, et ce, pour une durée de 15 jours, afin de limiter au maximum les risques de propagation du virus", communique la direction. "Nous ne connaissons évidemment pas l’origine de cette contamination (personnel ou visiteurs) mais cela nous prouve bien que le virus est toujours présent et que les gestes barrières sont plus que jamais d’actualité."

Face à cette situation préoccupante, la résidence a évidemment décidé de tester à nouveau l'ensemble des résidents et du personnel, soit environ 150 personnes. Ce qui permettra de faire un état des lieux de la situation au sein de l’établissement.

Ces dernières semaines, cette maison de repos s'était réjouie d'un retour quasiment à la normale pour l'organisation de ses visites. La direction avait déjà innové lors des différentes phases de déconfinement avec des visites à travers les grilles de la résidence, puis avec des rencontres en extérieur. Une nouvelle étape avait été franchie début juillet avec les visites au sein de l'établissement en associant même les résidents dans l'application du protocole.

Mais il faut désormais faire machine arrière et patienter une quinzaine de jours avant de pouvoir à nouveau envisager des visites.