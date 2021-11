U.P.

L'arnaque au plan de ville est décidément un grand classique qui ne se démode pas. Depuis quelques jours, des commerçants brainois reçoivent un coup de téléphone émanant d'un numéro français derrière lequel une personne travaillant pour une société baptisée "Media Service 24" propose de signer un contrat de 40 €/mois sur une durée de deux ans pour apparaître sur un plan de la ville.

Sauf que, bien entendu, la Ville de Braine-le-Comte n'est pas partenaire de ladite société et n'entend pas éditer un quelconque plan. Tant l'ADL (agence de développement local) que la Ville appellent les commerçants à la vigilance. Au moindre doute, l'ADL invite les commerçants à consulter le site du SPF Economie qui liste les arnaques aux annuaires professionnels, insertions publicitaires et noms de domaine. Oh, surprise, Media Service 24 y figure…