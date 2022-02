Après des années d’attente, les habitants d’Arquennes pourront bientôt bénéficier de la nouvelle passerelle cyclo-piétonne qui devrait prendre la place de l’ancien viaduc à la fin de cette année.

"Les travaux vont débuter cette année. La passerelle est prévue sur l’ancien chemin de fer et, plus précisément, sur la ligne 141", explique Eric Delannoy, échevin des travaux à Seneffe. "Si tout va bien, la passerelle sera faite pour la fin de l’année".

Large de 4 mètres, la passerelle permettra un passage et un croisement aisés des acteurs de la mobilité douce tels que les piétons ou les cyclistes. Les utilisateurs pourront donc emprunter la ligne 141 du RAVeL et se rendre à Nivelles sans devoir à nouveau se mêler à la circulation automobile pour traverser le village d’Arquennes. "La passerelle permettra de passer à pieds, à vélo ou à cheval pour les plus téméraires", plaisante Eric Delaunnoy.

Soutenue par la Région Wallonne et le Service Public de Wallonie (SPW), la Ville bénéficiera de 300.000€ de subsides pour réaliser son projet. La passerelle est ainsi financée à hauteur de 100.000€ par un subside alloué à la mobilité douce pris en charge par la Région Wallonne. De son côté, SPW contribue au projet à hauteur de 200.000€. Ceux-ci permettront de restaurer les culées – les parties situées sur la rive, permettant de soutenir le tablier du pont sur lequel passe la circulation – et la pilée centrale.

La passerelle cyclo-piétonne permettra aux utilisateurs d’avoir un point de vue remarquable ouvert sur la perspective offerte par le canal. L’ouvrage aura une structure contemporaine en treillis-résille métallique dont les mailles rappelleront les caractéristiques de l’ancien pont ferroviaire. L’acier Corten au ton orangé et le bois exotique envisagés pour réaliser la passerelle présentent une excellente tenue dans le temps limitant ainsi les coûts et l’entretien.