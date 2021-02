Le parquet général a confirmé la fixation de deux procès devant la cour d'assises du Hainaut au mois de mars. Après le report de plusieurs dossiers en raison de la crise sanitaire, la cour reprendra ses travaux dès le 8 mars avec le procès de Marjorie Leclercq. Cette Montoise a été renvoyée devant la cour d'assises par la chambre des mises en accusation, en février dernier, pour répondre d'un incendie criminel et d'un vol. Le 12 novembre 2018, Patricia Allemeerch (56 ans) décédait dans l'incendie de sa maison à Jemappes. L'accusée était sa voisine.

Le 22 mars, la cour entamera le procès de Jean-Charles Van Lierde, lequel doit répondre d'un triple homicide. Les faits ont eu lieu lors de l'été 2011 à Arquennes (Seneffe). Jimmy De Pape (31 ans), sa compagne Oriana Iannuzzi (30 ans) et leur bébé de 18 mois Matteo, ont été retrouvés morts dans leur domicile envahi par les flammes, le 1er août 2011. L'autopsie des corps des parents a révélé qu'ils avaient été tués avant le début de l'incendie par des coups portés à la tête avec un objet contondant. Le bébé est décédé asphyxié par les fumées. L'accusé avait été arrêté six mois plus tard.

Ces deux procès, prévus au début de l'année, avaient été reportés en raison de la pandémie de coronavirus.