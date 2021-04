Un petit coin de paradis verra le jour le long du vieux canal Charleroi-Bruxelles. Dès ce vendredi, une guinguette ouvrira ses portes à hauteur d’Arquennes. Avec une cabane en bois et une cinquantaine de transats, le projet est déjà bien ficelé. "Chaque week-end, on sera là et on proposera une place au soleil, un transat, une sélection de vins originale de notre « spécialiste ès », des boissons fraîches, des planches de charcuterie/fromages, des glaces pour les enfants", explique l’organisatrice Sophie Rysselinck. "En take away dans un premier temps et dans le jardin dès que les terrasses pourront ouvrir."

La guinguette MiamMiamGlouGlou, c’est un espace détente pour les nombreux usagers du RAVeL situé le long du vieux canal. Depuis la Covid, il est de nouveau emprunté fréquemment par les familles, les marcheurs et les vélos. "Un jour, on s’est dit qu’on en avait marre de ne rien pouvoir faire…de ne plus avoir assez de travail suite à la fermeture des horeca…et de déprimer par manque de projets et de contacts", déclare Sphoe Rysselinck. "Alors on a regardé par la fenêtre et on s’est dit qu’on pouvait faire quelque chose juste là, qui créerait de la joie de vivre, à nous, nos proches, nos voisins, notre quartier, notre village et aussi loin que possible. Un endroit pour manger un bout, s’asseoir un instant au soleil, prendre un apéro au crépuscule."

L’enthousiasme autour du projet était tel que d’autres ont rejoint le mouvement, comme la Ferme de la Pitance. Cette dernière proposera des pique-niques du jour à emporter, accompagnés d’une bouteille de vin ou de bulles. "Avec chaque pique-nique, vous trouverez des propositions de ballades locales créées par l’Office du tourisme, de la Familiale à l’Originale, en passant par l’Historique."

Une guinguette éphémère qui accueillera également le secteur du spectacle. Des animations culturelles seront proposées en one-women/one-men show, en début de soirée. "Molière au jardin ou les contes grivois de Lafontaine par Gaëtan Bayot seront joués en impro", précise l’organisatrice. "D’autres animations sont en cours de planification comme un cinéma muet, un jazz-band et des chants/acoustiques." Dans l’optique de profiter de l’environnement et du calme, aucun matériel n’est prévu pour amplifier la musique. Un projet qui compte donc uniquement sur les artistes et leur talent.

D’autres activités plus diversifiées sont au programme, comme une initiation au Pilates ou un concours photo. Un appel à d’autres intervenants a d’ailleurs été lancé. Les mesures sanitaires seront évidemment respectées, c’est pourquoi une réservation des transats a été mise en place. Chaque mercredi, le programme du week-end suivant sera communiqué sur la page Facebook de l’évènement. Un pur moment de détente !