Connue pour ses entreprises Seveso, la commune de Seneffe dispose également d’un riche patrimoine et de nombreux artistes qui méritent d’être mis en lumière. Deux habitantes ont décidé de s’atteler à la tâche en organisant un parcours de balade découverte qui permettra aux participants de venir à la rencontre de 54 artistes répartis en 22 lieux. La promenade permettra également de (re)découvrir le patrimoine de la commune de Seneffe et plus particulièrement celui des villages de Feluy et Arquennes.

Organisée pour la première fois en 2019, la balade avait du faire face à deux années de disette en raison de la crise sanitaire. Ce n’était que partie remise puisqu’elle sera finalement de retour ce week-end pour sa deuxième édition. "Nous avions lancé un appel aux artistes via notre page Facebook afin de voir quels artistes souhaitaient prendre part à ce week-end de balade. Ceux intéressés pouvaient ensuite compléter un formulaire afin de s’inscrire. Une trentaine d’artistes de la région et d’ailleurs ont ainsi participé à la première édition du parcours des artistes de Feluy. Nous en attendons 54 cette année", confie Cathy Henneuse, organisatrice de l’événement.

Peintres, photographes, sculpteurs ou encore dessinateurs, écrivains et joaillières seront donc au rendez-vous de l’événement. L’initiative s’axera sur plusieurs objectifs bien distincts. "Nous voulions proposer une activité culturelle supplémentaire aux habitants de la commune de Seneffe tout en faisant connaître davantage le beau patrimoine du village de Feluy et d’Arquennes ainsi que les artistes de la région et d’ailleurs. L’initiative permet également aux citoyens de se rencontrer et de discuter. Ces trois objectifs ont permis à l’événement d’être créé en 2019", indique Cathy Henneuse.

Fort d’une première édition ayant attiré environ 1 000 participants, Cathy et Nathalie Clompen, co-organisatrices de l’événement, espèrent en avoir encore davantage cette année. La météo devrait d’ailleurs jouer en leur faveur contrairement à l’édition d’il y a trois ans où la grêle était au rendez-vous.

Les personnes souhaitant participer à cette balade d’environ 10 kilomètres peuvent se rendre sur la page Facebook "Parcours d’Artistes Feluy" afin d’en savoir plus sur les artistes présents tout le week-end ainsi que sur le parcours. La balade se tiendra ce samedi 14 mai de 14 à 19 h et ce dimanche 15 mai de 10 à 18 h. Un jeu de piste sera également organisé pour les familles. Des plans seront disponibles au sein des 22 lieux d’accueil des artistes. Des points rouges reprendront l’ensemble de ces lieux et les points bleus indiqueront les endroits de la région riche en patrimoine. Il sera possible d’y avoir davantage d’informations et de caractéristiques sur ce patrimoine. L’événement est totalement gratuit.