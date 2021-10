Depuis le weekend dernier, ARTour est de retour dans la région du Centre. Tous les deux ans, cette biennale met à l'honneur l'art contemporain dans différents musées et espaces d'exposition de la région du Centre, autour d'un thème. Cette année, pour une treizième édition plus concentrée dans le temps et dans l'espace, c'est autour des mots que les œuvres et les artistes mis en lumière graviteront.

Car "dans notre civilisation de l’image, les mots n’ont jamais été aussi présents. Des mots slogans, des mots furtifs, des mots qui classent et qui divisent", selon le centre culturel Central qui organise la manifestation. En dix lieux, 26 artistes s'intéressent aux liens inattendus, poétiques ou significatifs que peuvent jouer les mots avec les arts visuels, numériques et sonores. Leurs peintures, installations, sculptures, performances, ou arts numériques sont autant de pistes de relectures et de réécritures sonores et visuelles de nos réalités et de nos imaginaires.

Cette année, La Louvière est au cœur du parcours avec 8 lieux d'expositions, au Centre Daily-Bul & Co, au Musée de la Mine et du Développement durable à Bois-du-Luc, au Théâtre de la Louvière, à la Galerie Nardone, au Château Gilson à la Maison du Tourisme du Pays du Centre et à la Bibliothèque Provinciale. L'Espace Culturel Victor Jara à Soignies et le Centre culturel Joseph Faucon du Roeulx complètent la sélection.

ARTour se déroulera jusqu'au 28 novembre dans les dix lieux susmentionnés. Le programme est à retrouver sur www.artour.be.