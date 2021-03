Me Marc Preumont n'a pas été convaincu par la culpabilité de son client, Jean-Charles Van Lierde, en raison de la disproportion entre "le massacre d'Arquennes" et la dette de 9.300 euros que devait son client à Jimmy De Paepe. Jean-Charles Van Lierde, 42 ans, conteste avoir tué Jimmy De Paepe, qui était son ami et son dealer, et Oriana Iannuzzi ainsi que d'avoir bouté le feu à leur maison. Les fumées ont tué Mattéo, l'enfant du couple âgé de 18 mois.

Dès le début de l'enquête, Me Marc Preumont n'a pas été convaincu par la culpabilité de son client, Jean-Charles Van Lierde, en raison de la disproportion entre "le massacre d'Arquennes" et la dette de 9.300 euros que devait son client à Jimmy De Paepe. "Cette idée ne m'a jamais quitté", dit-il.

L'avocat ne pense pas que les deux hommes étaient en guerre, comme l'a laissé entendre l'accusation. "Rien ne prouve que Jimmy était dans un état d'esprit agressif à l'égard de son débiteur, que la pression était extrême au point que Jean-Charles se sentait fait comme un rat comme l'a déclaré l'accusation". Pour la défense, choisir de tuer, de commettre un massacre pour effacer une dette n'est pas crédible, d'autant plus que l'accusé n'est pas d'un naturel violent.

Me Preumont dit être perplexe quand les autres parties au procès déclarent qu'aucune autre piste n'est possible. "Il y a eu, dans cette affaire, une brutalité sauvage utilisée par certains milieux criminels", affirme-t-il, ajoutant que Jimmy De Paepe n'était pas un petit dealer. "Est-ce vraiment certain que Jimmy devait récupérer de l'argent pour acheter une voiture ? Ou était-ce pour autre chose ?" L'avocat est revenu sur les déclarations d'une femme, qui faisait du sport avec Jimmy De Paepe et qui avait reçu ses confidences. "Cette femme avait constaté que, depuis trois semaines, Jimmy s'inquiétait de savoir comment se faire de l'argent et elle avait eu l'intuition qu'il devait de l'argent à quelqu'un".

Pour la défense, il n'est pas exclu que la victime ait eu des problèmes avec des gens de Bruxelles, actifs dans les stupéfiants. "Nous n'avons pas pu mettre en évidence quels étaient les clients de M. De Paepe", poursuit l'avocat qui estime que les recherches des enquêteurs ont été faites "sans conviction".

Me Preumont estime que son client est "le coupable idéal" mais souligne qu'il n'existe aucune preuve de la présence de Jean-Charles Van Lierde, la nuit du 31 juillet au 1er août à Arquennes. "On a passé au peigne fin ses deux voitures, celle de son père et même celle de sa mère et rien n'a été retrouvé. Il n'y a pas eu une trace de sang des victimes et il n'y a pas d'autres traces dans la maison, à part cette empreinte ADN sur la clenche de la porte de la véranda".

La défense plaide le doute

Après Me Marc Preumont, c'est Me Séverine Meurice qui a contesté la culpabilité requise par le ministère public. Jean-Charles Van Lierde, 42 ans, nie avoir tué Jimmy De Paepe, qui était son ami et son dealer, et Oriana Iannuzzi ainsi que d'avoir bouté le feu à leur maison à Arquennes (Seneffe). Les fumées ont tué Mattéo, l'enfant du couple âgé de 18 mois

Me Meurice est intervenue plus tard que son confrère dans ce dossier. L'avocate a expliqué avoir voulu se faire une opinion avant de rencontrer son client. "Ma première impression est qu'on est parti d'un auteur et qu'on l'a conduit au fait, et pas l'inverse comme on aurait dû le faire. Mon second avis est qu'il n'y a rien d'évident dans ce dossier. Tous les éléments peuvent être à charge ou à décharge. J'ai la sensation qu'on a voulu s'approcher d'une seule vérité, la culpabilité de l'accusé".

L'avocate a abordé quatre points techniques: la ligne du temps, les objets retrouvés, l'ADN sur la clenche et l'arme du crime. Au sujet de la ligne du temps, l'avocate ne voit pas de trous dans l'emploi du temps de l'accusé. Il est parti de l'étude de Bruxelles à 22h02, est passé chez son père et est rentré chez lui à 1h24. "Il n'est pas allé à Arquennes".

Concernant les objets volés, l'avocate note qu'un tas d'autres choses, sur lesquelles il y a des traces exploitables, ont été retrouvées à l'endroit où l'agenda, le GSM d'Oriana Iannuzzi et des documents de M. De Paepe ont été retrouvés. Visiblement, cet endroit est une sorte de décharge. La défense déclare que M. Van Lierde passe tout le temps à cet endroit. "Et puis la totalité des fréquentations de M. De Paepe sont localisées à Bruxelles", note la défense qui estime que la victime a pu avoir d'autres problèmes que l'achat d'un véhicule.

Au sujet de la trace ADN retrouvée sur la poignée de la porte de la véranda, l'avocate estime que les choses ne sont pas si évidentes que celles qui ont été présentées par les autres parties. "Il n'y a aucune trace ailleurs dans la maison", clame l'avocate qui remarque que la femme de ménage, laquelle déclare lors du procès avoir touché cette clenche avec des mains mouillées, n'avait pas tenu cette version lors de son interrogatoire en 2012.

Quant à l'arme du crime, elle n'a jamais été retrouvée. Selon le légiste, c'est un objet contondant style marteau ou pied de biche. Pour l'accusation, il s'agit d'un marteau dont se sert un poseur de parquets, le métier de l'accusé, pour vérifier la stabilité des sols. La défense, elle, n'est pas aussi affirmative.