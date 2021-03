La cour d'assises du Hainaut a auditionné, mercredi, par vidéoconférence, un témoin qui se trouve en Thaïlande et qui tenait à être auditionné dans le cadre du procès de Jean-Charles Van Lierde, accusé d'un double assassinat et d'un incendie mortel. Les faits ont eu lieu le 1er août 2011 à Arquennes. Le témoin est un ami d'enfance de Jimmy De Paepe qu'il décrit comme "une grande gueule avec un grand cœur".

Le 28 juillet 2011, les deux copains ont passé une partie de l'après-midi à faire les boutiques à Bruxelles. Le témoin a remarqué que Jimmy était agacé, voire très énervé "sur un type qui lui devait de l'argent". Il n'arrêtait pas d'appeler son débiteur car il craignait de perdre l'acompte qu'il avait payé pour sa nouvelle voiture. Le témoin n'a pas obtenu l'identité de cet homme mais Jimmy lui a raconté que la dette concernait la cocaïne et des travaux réalisés au noir. Jimmy n'a cependant jamais parlé du "parquetiste", surnom qu'il avait donné à Jean-Charles Van Lierde.

Le lendemain, le témoin a eu Jimmy au téléphone et il avait l'air apaisé. Ce dernier lui a raconté que tout allait rentrer dans l'ordre, que le type l'avait rappelé en s'excusant et allait venir le payer mais il n'a pas précisé la date, "cela devait être de l'ordre de quelques jours". Le témoin parle d'une dette de l'ordre de 20.000 euros.

Le dimanche 31 juillet, vers 18h30, le témoin a appelé Jimmy pour l'inviter à Louvain mais Jimmy lui a dit qu'il était trop tard car il se trouvait à un barbecue près de Genval.

Le témoin a décrit Jimmy De Paepe comme un homme courageux, débrouillard, très costaud physiquement et qui était capable de s'en prendre à quelqu'un mais jamais sans raison. "Un jour, alors qu'il était chargé de la sécurité dans mon club, il a maîtrisé un type armé d'un couteau. Il m'a vraiment impressionné, il maîtrisait son truc".

Il est allé aux funérailles de son ami, de sa femme et de son fils. "On avait préparé un petit film, on a fait un discours, il y avait beaucoup de larmes et beaucoup de tristesse autour des trois cercueils".

La défense avait déclaré que le témoin avait été très actif sur les réseaux sociaux après le drame. Il aurait été très incisif avec l'accusé. "Je ne connais pas l'accusé. S'il est coupable, j'aurai la haine contre lui. S'il est innocent, ce ne sera pas le cas. De mémoire, je n'ai jamais été violent ou méchant, j'ai écrit qu'on ferait tout pour que justice soit faite", répond le témoin qui a écrit un livre intitulé Ma vie à 200 à l'heure, suite à un accident de moto qui l'a privé de l'usage de ses jambes à l'âge de 16 ans. Dans ce livre, il parle de son ami Jimmy.