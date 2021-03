Les avocats de la famille de Jimmy De Paepe, assassiné chez lui à Arquennes le 1er août 2011, ont entamé les plaidoiries, jeudi, devant la cour d'assises du Hainaut. Selon Me Purnelle et Me Lemaître, avocats de la famille De Paepe, Jean-Charles Van Lierde n'a fait que mentir depuis les faits, faisant tout pour préserver son image. "Le lendemain, il a envoyé des SMS à Jimmy pour masquer son crime. C'est une technique habituelle chez certains criminels", a déclaré Me Purnelle, qui a fait référence à l'affaire Daval, jugée en France il y a quelques semaines. Me Clémence Purnelle a été la première à se lancer dans l'exercice des plaidoiries, n'hésitant pas à déclarer que Jean-Charles Van Lierde, l'accusé, avait menti durant toute la procédure. Pour l'avocate, et ses confrères François Lemaitre et Carine Couquelet, il n'existe aucun doute sur sa culpabilité, Jean-Charles Van Lierde est bien l'auteur "du massacre" perpétré le 1er août 2011 à Arquennes.

Selon l'avocate, des éléments précis et concordants convergent tous vers l'accusé. "L'analyse de la téléphonie nous a démontré qu'il avait consulté les sites internet des médias, relatant l'incendie qui avait ravagé une maison à la rue de Chevremont à Arquennes. Il aurait dû reconnaître la maison, lui qui était intéressé par l'habitation voisine. Le lendemain, il a envoyé des SMS à Jimmy pour masquer son crime. C'est une technique habituelle chez certains criminels".

La jeune avocate reconnaît que l'accusé était, il y a dix ans, un autre homme, un garçon qui buvait et consommait de la cocaïne. Elle a insisté sur le rapport d'expertise psychologique décrivant l'accusé comme quelqu'un d'égocentrique, soucieux de préserver son image. "Il a choisi lâchement d'effacer la dette qu'il avait envers Jimmy et il s'est emparé de l'agenda dans lequel Jimmy notait toutes ses transactions". L'agenda a été jeté le long du ring entourant Bruxelles. L'avocate écarte l'hypothèse d'un crime perpétré par des milieux mafieux "qui auraient pris les 15.000 euros en liquide et la drogue et pas l'agenda de Jimmy".

Me François Lemaître s'est penché sur une lettre, écrite par l'accusé le 23 avril 2012, destinée à la juge d'instruction. "Il a menti quand il a déclaré que Jimmy ne lui mettait pas la pression pour récupérer sa dette. Un témoin, entendu depuis la Thaïlande, a déclaré l'inverse et on sait aussi que Jimmy devait acheter sa nouvelle voiture deux ou trois jours plus tard. Il est clair que l'accusé a multiplié les annonces pour faire patienter Jimmy, qui avait perdu patience".

L'accusé a aussi écrit qu'il pouvait demander de l'argent à son père ou à son frère, mais il ne l'a pas fait "car il cherchait à préserver son image et avouer son assuétude à la drogue, c'était fissurer son image". A l'époque, l'accusé consommait de la cocaïne trois fois par jour et cinq jours par semaine, alors que sa société était au bord de la faillite.

L'avocat ajoute que l'accusé a menti sur son emploi du temps la nuit des faits. L'accusé a déclaré qu'il n'avait pas reçu les SMS envoyés par sa compagne, car il y avait un problème de réseaux chez son père à Lasne. Or, l'avocat note qu'il n'y avait aucun problème de réseau dans son bureau, situé à l'étage de la maison de son père. "Ce dernier a déclaré que le réseau était mauvais, en effet, mais qu'il suffisait de monter à l'étage ou de sortir de l'habitation pour avoir un réseau correct".

Le chien des victimes pourrait faire tomber la thèse de l'accusé...

Me Carine Couquelet, qui représente au procès la mère et la soeur de Jimmy De Paepe, a demandé, jeudi, aux jurés de la cour d'assises du Hainaut de prononcer la culpabilité de Jean-Charles Van Lierde. Elle a demandé au jury de combiner le bon sens à la science et aux techniques téléphoniques utilisées par les enquêteurs. Pour l'avocate bruxelloise, il n'y a aucun doute, c'est bien Jean-Charles Van Lierde qui a tué Jimmy De Paepe et Oriana Iannuzzi, et qui a bouté le feu à leur maison, ce qui a provoqué la mort de Mattéo, 18 mois. "Ce n'est pas un crime tout à fait parfait", a déclaré l'avocate durant sa plaidoirie.

L'avocate bruxelloise accuse aussi la compagne de Jean-Charles Van Lierde d'avoir menti lorsqu'elle a déclaré qu'il avait passé la nuit chez eux, à Overijse, "et c'est son alibi du 2 août jusqu'au 12 décembre, jour de son arrestation". Me Couquelet prétend que Jean-Charles Van Lierde ne s'est jamais rendu chez les victimes le 30 juillet comme il l'a déclaré plus tard "car il savait qu'il avait laissé des traces". Et notamment une trace ADN retrouvée sur la poignée de la porte de la terrasse, une trace qualifiée de "récente" par les enquêteurs.

"Le couple avait un chien, moi aussi, et il faut bien le sortir au minimum trois à quatre fois par jour. Donc cette porte a été ouverte plusieurs fois par jour mais cet ADN est là, entier, intact mais nous n'avons aucune explication sauf celle de dire qu'il est allé chez les victimes le 26 juillet. Avec les expertises réalisées, cela ne tient pas la route". L'avocate en conclut donc que Jean-Charles Van Lierde s'est rendu chez les victimes le 31 juillet car la téléphonie exclut une visite dans les jours précédents.

Le 31 juillet 2011, Jimmy De Paepe s'est rendu à Bruxelles pour discuter avec Jean-Charles, qui travaillait sur un escalier dans l'étude de son beau-père à Bruxelles. L'avocate est certaine que Jimmy s'est rendu là-bas pour discuter de la dette que devait lui rembourser Jean-Charles. "On a les preuves dans le dossier et par les témoignages que Jimmy voulait ses sous et Jean-Charles lui a promis de lui rapporter son argent le soir". Ensuite, Jean-Charles s'est rendu chez son père et on perd sa trace car son GSM n'active plus aucune borne téléphonique durant une partie de la nuit.

L'avocate soutient que Jean-Charles s'est rendu à Arquennes, que Jimmy l'a laissé rentrer car ils avaient rendez-vous et que l'accusé a profité que la victime lui tournait le dos pour le frapper avec un marteau, à l'arrière du crâne. "Un témoin a déclaré qu'il y avait deux façons d'immobiliser Jimmy, soit avec une arme, soit en le prenant en traître. L'accusé a fait les deux ! Ce n'est pas un hasard si un marteau, qu'il avait l'habitude d'utiliser pour son travail, correspond à la trace retrouvée dans un meuble". Mais ce marteau a disparu.

Les faits qui ont eu lieu le 1er août 2011 sont horribles, a souligné l'avocate. "Mattéo est mort après ses parents. Il a appelé deux morts pour essayer d'être sauvé, quelle horreur. Quant à sa maman, elle a agonisé pendant dix minutes avant de mourir, c'est affreux. Mes clientes auraient préféré aller voir Jimmy en prison plutôt qu'au cimetière".

Ce vendredi, Me Mayence plaidera au nom des proches d'Oriana Iannuzzi et de son fils Mattéo dès 9h. L'avocat carolorégien ne doute pas de la culpabilité de Jean-Charles Van Lierde, qui conteste les faits et reste présumé innocent.