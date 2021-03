La cour d'assises a poursuivi, mardi matin, les auditions des experts scientifiques qui ont effectué des devoirs dans la cadre du double assassinat et de l'incendie qui ont eu lieu à Arquennes, le 1er août 2011. L'empreinte génétique de l'accusé, retrouvée sur la poignée de la porte donnant accès à la véranda, a fait l'objet d'une analyse pointue. L'enquête a permis de conclure que Jean-Charles Van Lierde était allé, au plus tard, le 26 juillet 2011 chez les victimes mais pas le 27, ni le 28, ni le 29 et ni le 30 juillet 2011.

Selon les experts scientifiques, une telle empreinte peut rester plus de cinq jours mais c'est peu probable car une utilisation fréquente de cette poignée enlèverait les traces. Or, cette empreinte semblait assez récente, selon les experts. Dès lors, la présence de l'accusé chez les victimes à Arquennes, le 31 juillet, n'est pas exclue.

L'accusé prétend qu'il ne s'y est pas rendu ce soir-là, expliquant avoir envoyé deux SMS à Jimmy De Paepe et l'avoir appelé, le 1er août car il n'avait plus de ses nouvelles alors qu'un diner était prévu. Cependant, cet appel en absence ne ressort pas de l'analyse de la téléphonie. Un premier message a bien été envoyé à 14h12 et l'autre à 18h18. Soit bien après la découverte du drame et de sa médiatisation.

L'accusé imagine qu'il a envoyé les messages avant et après la réunion d'entreprise qui eut lieu chez son père. "Chez votre père ? Donc le réseau passait bien", remarque Me Mayence alors que, lundi, l'accusé avait déclaré que le réseau couvrant le domicile de son père à Lasne était mauvais. "Je viens de vous dire : j'imagine", répond l'accusé qui, à ce moment-là, avait déjà consulté la presse en ligne au sujet du drame.

L'expert-incendie a constaté deux foyers dans la chambre des parents où le corps sans vie d'Oriana Iannuzzi a été retrouvé le 1er août. Selon cet expert, le feu ne s'est pas propagé d'un foyer à l'autre mais le feu s'est apaisé en raison d'un manque d'oxygène. Le feu a repris plus tard et s'est propagé dans la chambre du petit Mattéo, 18 mois, qui dormait dans son lit cage. L'enfant est mort d'une intoxication au monoxyde de carbone, retrouvé en grande quantité dans son sang.

Ses parents, Jimmy De Paepe et Oriana Iannuzzi, ont été frappés à la tête avec un objet contondant. Selon l'expert en toxicologie, aucun des deux parents n'avait consommé de la cocaïne et de l'alcool depuis au moins trois jours.

L'expert a été interrogé sur les effets de la cocaïne, une drogue que consommait l'accusé Jean-Charles Van Lierde en grande quantité. L'expert confirme que cette drogue peut donner un sentiment de toute puissance.